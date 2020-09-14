https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577234671.html

Путин поручил подготовить партию вакцины от коронавируса для Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин дал поручение подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Белоруссии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T20:07

2020-09-14T20:07

2020-09-14T20:07

коронавирус covid-19

дмитрий песков

владимир путин

сочи

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> дал поручение подготовить первую партию вакцины от коронавируса для <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Встреча президентов РФ и Белоруссии состоялась в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>."Отдельно остановились на участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины "Спутник". Путиным были даны соответствующие указания по подготовки первой партии поставок, которые будут предназначаться для Белоруссии", - сказал он журналистам.Песков отметил, что стороны придают большое значение сотрудничеству в этой области.

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сочи

белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дмитрий песков, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире