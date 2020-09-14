https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577234671.html
Путин поручил подготовить партию вакцины от коронавируса для Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин дал поручение подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Белоруссии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T20:07
2020-09-14T20:07
2020-09-14T20:07
коронавирус covid-19
дмитрий песков
владимир путин
сочи
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576990242_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_d4e4bb463e62b759e78acff3c3a17e61.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> дал поручение подготовить первую партию вакцины от коронавируса для <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Встреча президентов РФ и Белоруссии состоялась в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>."Отдельно остановились на участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины "Спутник". Путиным были даны соответствующие указания по подготовки первой партии поставок, которые будут предназначаться для Белоруссии", - сказал он журналистам.Песков отметил, что стороны придают большое значение сотрудничеству в этой области.
3
сочи
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576990242_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_d7fb1c53c798bfcba38f75aedd5bf963.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дмитрий песков, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире