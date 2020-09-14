https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577222132.html
Лукашенко поблагодарил Россию за обеспечение Белоруссии вакциной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за обеспечение республики вакциной от коронавируса. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:32
2020-09-14T16:32
2020-09-14T16:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
александр лукашенко
владимир путин
сочи
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> поблагодарил Россию за обеспечение республики вакциной от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>."Что касается коронавируса, я вам благодарен, и мы это очень ценим, что вы поставили нас на первую строчку в обеспечении вакциной. Вы видите, что происходит в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>. Уже однозначно началась сильная вторая волна. Я боюсь, что она будет мощнее, чем первая. Я уже вижу эти тенденции, мы отслеживаем их. Должен признать, что в Белоруссии всплеска этого, как в Европе, нет. Но это не значит, что мы руки опустили", - заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>."Мы очень серьезно готовимся к тому, чтобы не получить эту волну. Что обнадеживает, Владимир Владимирович, наши специалисты и ученые заметили, что этот вирус уже не тот. Но, боюсь, что этот вирус будет накладываться на гриппозные разные вирусы, которые бродят здесь, и поэтому нам с вами нет необходимости расслабляться", - добавил глава республики.Встреча глав государств проходит в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Глава РФПИ Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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сочи
белоруссия
европа
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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