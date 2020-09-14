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https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577222132.html
Лукашенко поблагодарил Россию за обеспечение Белоруссии вакциной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за обеспечение республики вакциной от коронавируса. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:32
2020-09-14T16:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
александр лукашенко
владимир путин
сочи
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> поблагодарил Россию за обеспечение республики вакциной от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>."Что касается коронавируса, я вам благодарен, и мы это очень ценим, что вы поставили нас на первую строчку в обеспечении вакциной. Вы видите, что происходит в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>. Уже однозначно началась сильная вторая волна. Я боюсь, что она будет мощнее, чем первая. Я уже вижу эти тенденции, мы отслеживаем их. Должен признать, что в Белоруссии всплеска этого, как в Европе, нет. Но это не значит, что мы руки опустили", - заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>."Мы очень серьезно готовимся к тому, чтобы не получить эту волну. Что обнадеживает, Владимир Владимирович, наши специалисты и ученые заметили, что этот вирус уже не тот. Но, боюсь, что этот вирус будет накладываться на гриппозные разные вирусы, которые бродят здесь, и поэтому нам с вами нет необходимости расслабляться", - добавил глава республики.Встреча глав государств проходит в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Глава РФПИ Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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сочи
белоруссия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия, европа, общество

Лукашенко поблагодарил Россию за обеспечение Белоруссии вакциной

16:32 14.09.2020
853
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в аэропорту Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за обеспечение республики вакциной от коронавируса.
"Что касается коронавируса, я вам благодарен, и мы это очень ценим, что вы поставили нас на первую строчку в обеспечении вакциной. Вы видите, что происходит в Европе. Уже однозначно началась сильная вторая волна. Я боюсь, что она будет мощнее, чем первая. Я уже вижу эти тенденции, мы отслеживаем их. Должен признать, что в Белоруссии всплеска этого, как в Европе, нет. Но это не значит, что мы руки опустили", - заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
"Мы очень серьезно готовимся к тому, чтобы не получить эту волну. Что обнадеживает, Владимир Владимирович, наши специалисты и ученые заметили, что этот вирус уже не тот. Но, боюсь, что этот вирус будет накладываться на гриппозные разные вирусы, которые бродят здесь, и поэтому нам с вами нет необходимости расслабляться", - добавил глава республики.
Встреча глав государств проходит в Сочи.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
3590001
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСочиБелоруссияЕвропаОбщество
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