https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577222132.html

Лукашенко поблагодарил Россию за обеспечение Белоруссии вакциной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за обеспечение республики вакциной от коронавируса. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:32

2020-09-14T16:32

2020-09-14T16:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

александр лукашенко

владимир путин

сочи

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> поблагодарил Россию за обеспечение республики вакциной от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>."Что касается коронавируса, я вам благодарен, и мы это очень ценим, что вы поставили нас на первую строчку в обеспечении вакциной. Вы видите, что происходит в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>. Уже однозначно началась сильная вторая волна. Я боюсь, что она будет мощнее, чем первая. Я уже вижу эти тенденции, мы отслеживаем их. Должен признать, что в Белоруссии всплеска этого, как в Европе, нет. Но это не значит, что мы руки опустили", - заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>."Мы очень серьезно готовимся к тому, чтобы не получить эту волну. Что обнадеживает, Владимир Владимирович, наши специалисты и ученые заметили, что этот вирус уже не тот. Но, боюсь, что этот вирус будет накладываться на гриппозные разные вирусы, которые бродят здесь, и поэтому нам с вами нет необходимости расслабляться", - добавил глава республики.Встреча глав государств проходит в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Глава РФПИ Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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