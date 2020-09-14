https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577217858.html

Глава Минздрава рассказал о поставках вакцины от коронавируса в регионы

Небольшие партии вакцины от коронавирусной инфекции поступили уже в 30 регионов России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:36

2020-09-14T15:36

2020-09-14T16:07

российский союз промышленников и предпринимателей

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Небольшие партии вакцины от коронавирусной инфекции поступили уже в 30 регионов России, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Мы начали в субботу первые отгрузки, сегодня, по-моему, в 30 регионов уже отгрузили первые небольшие партии", - сказал Мурашко в ходе Координационного совета <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a> по противодействию коронавирусной инфекции.Он уточнил, что производство вакцины постепенно будет наращиваться, массовую вакцинацию планируется начать в декабре.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский союз промышленников и предпринимателей, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество