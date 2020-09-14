https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577217858.html
Глава Минздрава рассказал о поставках вакцины от коронавируса в регионы
Небольшие партии вакцины от коронавирусной инфекции поступили уже в 30 регионов России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:36
2020-09-14T15:36
2020-09-14T16:07
российский союз промышленников и предпринимателей
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571386338_0:46:1564:926_1400x0_80_0_0_5fc46a242e771bfe7bd135a1b3fbf04b.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Небольшие партии вакцины от коронавирусной инфекции поступили уже в 30 регионов России, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Мы начали в субботу первые отгрузки, сегодня, по-моему, в 30 регионов уже отгрузили первые небольшие партии", - сказал Мурашко в ходе Координационного совета <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a> по противодействию коронавирусной инфекции.Он уточнил, что производство вакцины постепенно будет наращиваться, массовую вакцинацию планируется начать в декабре.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571386338_148:0:1564:1062_1400x0_80_0_0_cbdb941384c56b9679997f401f09f61f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский союз промышленников и предпринимателей, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество