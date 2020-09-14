Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577217858.html
Глава Минздрава рассказал о поставках вакцины от коронавируса в регионы
Небольшие партии вакцины от коронавирусной инфекции поступили уже в 30 регионов России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:36
2020-09-14T16:07
российский союз промышленников и предпринимателей
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571386338_0:46:1564:926_1400x0_80_0_0_5fc46a242e771bfe7bd135a1b3fbf04b.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Небольшие партии вакцины от коронавирусной инфекции поступили уже в 30 регионов России, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Мы начали в субботу первые отгрузки, сегодня, по-моему, в 30 регионов уже отгрузили первые небольшие партии", - сказал Мурашко в ходе Координационного совета <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a> по противодействию коронавирусной инфекции.Он уточнил, что производство вакцины постепенно будет наращиваться, массовую вакцинацию планируется начать в декабре.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571386338_148:0:1564:1062_1400x0_80_0_0_cbdb941384c56b9679997f401f09f61f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российский союз промышленников и предпринимателей, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Глава Минздрава рассказал о поставках вакцины от коронавируса в регионы

15:36 14.09.2020 (обновлено: 16:07 14.09.2020)
431
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Небольшие партии вакцины от коронавирусной инфекции поступили уже в 30 регионов России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы начали в субботу первые отгрузки, сегодня, по-моему, в 30 регионов уже отгрузили первые небольшие партии", - сказал Мурашко в ходе Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции.
Он уточнил, что производство вакцины постепенно будет наращиваться, массовую вакцинацию планируется начать в декабре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
1110007
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаРоссийский союз промышленников и предпринимателейКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии
На протестах в Минске пострадали сотрудники силовых ведомств. Кадры МВД Белоруссии
В Минске задержали двух участника протестов, напавших на сотрудников ОМОН
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова рассказала о нарушениях эпидемиологических мер в регионах
Кемерово
В Кузбассе возобновили режим самоизоляции для пожилых людей
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал расследовать ситуацию с Навальным
Врачи городской клинической больницы
Мурашко рассказал о снижении иммунитета к COVID-19 у переболевших
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Омский врач прокомментировал данные о повторном анализе проб Навального
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко: Россия не испытывает проблем с лекарствами для борьбы с COVID-19
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Путин и Макрон договорились определиться с взаимодействием по Навальному
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил об улучшении ситуации с выявлением COVID-19
Медик делает прививку с вакциной против гриппа
В России привили от гриппа семь с половиной миллионов человек
Логотип партии Единая Россия
В "Единой России" оценили результаты выборов в горсовет Новосибирска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в аэропорту Сочи
Лукашенко поблагодарил Россию за обеспечение Белоруссии вакциной
Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике
03:12Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Российские ученые нашли следы жизни внутри древнего метеорита
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава НАСА прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
Лента новостейМолния