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https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577214510.html
Собянин рассказал о пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19
В Москве на пострегистрационные исследования российской вакцины от коронавируса записались уже 55 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:00
2020-09-14T15:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на пострегистрационные исследования российской вакцины от коронавируса записались уже 55 тысяч человек, сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."По поручению правительства, министерства здравоохранения, Москва участвует в дополнительных пострегистрационных исследованиях (вакцины). Должен сказать, что москвичи активно откликнулись на призыв участвовать в этом исследовании: у нас необходимо провести исследование на 40 тысячах (человек), записалось уже 55 тысяч", - сообщил Собянин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.Он уточнил, что в силу определенных медицинских требований далеко не все из них смогут принять участие в исследовании."И мы будем наращивать количество добровольцев. Но теперь уже понятно, что нам ничего уже не мешает в полном объеме провести эти исследования, что, конечно, будет способствовать продвижению и производству отечественной вакцины", - заключил мэр Москвы.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Собянин рассказал о пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19

15:00 14.09.2020 (обновлено: 15:19 14.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Москве на пострегистрационные исследования российской вакцины от коронавируса записались уже 55 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"По поручению правительства, министерства здравоохранения, Москва участвует в дополнительных пострегистрационных исследованиях (вакцины). Должен сказать, что москвичи активно откликнулись на призыв участвовать в этом исследовании: у нас необходимо провести исследование на 40 тысячах (человек), записалось уже 55 тысяч", - сообщил Собянин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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Он уточнил, что в силу определенных медицинских требований далеко не все из них смогут принять участие в исследовании.
"И мы будем наращивать количество добровольцев. Но теперь уже понятно, что нам ничего уже не мешает в полном объеме провести эти исследования, что, конечно, будет способствовать продвижению и производству отечественной вакцины", - заключил мэр Москвы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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