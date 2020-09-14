https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577214510.html

Собянин рассказал о пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19

В Москве на пострегистрационные исследования российской вакцины от коронавируса записались уже 55 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:00

2020-09-14T15:00

2020-09-14T15:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на пострегистрационные исследования российской вакцины от коронавируса записались уже 55 тысяч человек, сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."По поручению правительства, министерства здравоохранения, Москва участвует в дополнительных пострегистрационных исследованиях (вакцины). Должен сказать, что москвичи активно откликнулись на призыв участвовать в этом исследовании: у нас необходимо провести исследование на 40 тысячах (человек), записалось уже 55 тысяч", - сообщил Собянин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.Он уточнил, что в силу определенных медицинских требований далеко не все из них смогут принять участие в исследовании."И мы будем наращивать количество добровольцев. Но теперь уже понятно, что нам ничего уже не мешает в полном объеме провести эти исследования, что, конечно, будет способствовать продвижению и производству отечественной вакцины", - заключил мэр Москвы.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577200352.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество