https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577200352.html

Эксперт предсказал нехватку вакцин от COVID-19 в мире до конца 2024 года

Глава одной из крупнейших в мире компаний-производителей вакцин Института сыворотки Индии Адар Пунавалла считает, что нехватка вакцин против COVID-19 будет... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T11:23

2020-09-14T11:23

2020-09-14T11:23

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

оксфордский университет

индия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Глава одной из крупнейших в мире компаний-производителей вакцин Института сыворотки Индии Адар Пунавалла считает, что нехватка вакцин против COVID-19 будет сохраняться в мире по меньшей мере до конца 2024 года."Пройдет от четырех до пяти лет, прежде чем все на этой планете получат вакцину", - заявил Пунавалла в интервью газете <a href="https://www.ft.com/" target="_blank">Financial Times</a>.Он добавил, что в общей сложности для вакцинации всех людей понадобятся 15 миллиардов доз вакцины."Я знаю, что мир хочет относиться к этому (производству вакцин - ред.) с оптимизмом… но я не слышал, чтобы кто-нибудь подходил даже близко к этому уровню прямо сейчас", - заявил эксперт, добавив, что на данный момент обязательства компаний-производителей вакцин намного превышают их возможности.Как сообщает издание, в разработке вакцины от COVID-19 Институт сыворотки Индии сотрудничает с пятью международными фармацевтическими компаниями, в том числе с AstraZeneca и Novavax. Компания намерена произвести один миллиард доз вакцины, половина из которых предназначена для жителей Индии. Кроме того, институт также может "стать партнером российского НИЦЭМ имени Гамалеи для производства вакцины "Спутник".Газета пишет, что Институт сыворотки Индии является крупнейшим в мире производителем вакцин по объему производства, ежегодно компания производит 1,5 миллиарда доз вакцин для использования в более чем 170 странах.В Индии проходят испытания трех вакцин от коронавируса - компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят вторую фазу испытаний разработанных ими вакцин Covaxin и ZycovD. Еще одна компания - Институт сыворотки Индии - проводит в 17 медицинских центрах вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса ChAdOx1, разработанной Оксфордским университетом, и готовится к проведению третьей. Ожидается, что в ней примут участие 1,6 тысячи человек.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200914/pandemiya-1577196582.html

индия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, оксфордский университет, индия, в мире