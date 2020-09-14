Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200914/uyba-1577024746.html
Биография Владимира Уйбы
Владимир Викторович Уйба родился 4 октября 1958 года в Омске. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:58
2020-09-14T15:58
владимир уйба
омск
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569506578_0:183:2991:1865_1400x0_80_0_0_badd2914f9ec54907621b55ce2577b9d.jpg
Владимир Викторович Уйба <a href="https://rkomi.ru/top/glava/" target="_blank">родился 4 октября 1958 года</a> в Омске.В 1982 году окончил Свердловский государственный медицинский институт (ныне Уральский государственный медицинский университет) по специальности "врач-гигиенист, эпидемиолог". В 2005 году окончил цикл "Экономика и управление на предприятии" в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации.В 1982-1984 годах Владимир Уйба <a href="https://ria.ru/20200402/1569506440.html" target="_blank">работал</a> цеховым врачом-терапевтом поликлинического отделения № 3 городской больницы № 20 в Свердловске (ныне Екатеринбург).В 1984-1989 годах – главный врач профилактория Белоярской АЭС (поселок Заречный Свердловской области).В 1989-1999 годах работал начальником медико-санитарной части в городе Заречный Свердловской области.В 1999-2002 годах – заместитель руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России.В 2002-2003 годах был генеральным директором ООО "ВИРУ" в городе Заречный Свердловской области.С июня по декабрь 2003 года – заместитель руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России.С декабря 2003 года по ноябрь 2004 года был руководителем Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России.С 6 ноября 2004 года по 22 января 2020 года – руководитель Федерального медико-биологического агентства.22 января 2020 года назначен заместителем министра здравоохранения Российской Федерации. 2 апреля 2020 года президент России Владимир Путин назначил <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Ujjba1" target="_blank">Владимира Уйбу</a> временно исполняющим обязанности главы Республики Коми. <a href="http://ippofmbc.ru/hall-of-fame/our-teachers/uyba-vladimir-viktorovich/?sphrase_id=7162" target="_blank">Владимир Уйба</a> – автор ряда монографий и научных трудов по проблемам общественного здоровья, был заведующим кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с курсом медико-социальной экспертизы Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России и главным редактором журналов "Медицина экстремальных ситуаций" и "Медицинская радиология и безопасность". <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/35228" target="_blank">Владимир Уйба</a> – доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования.Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, тремя орденами Мужества, орденом Александра Невского и др.Женат, у него пятеро детей.Декларированный <a href="https://rkomi.ru/content/4465/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf" target="_blank">доход за 2019 год</a> – 3,3 миллиона рублей. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569506578_131:0:2862:2048_1400x0_80_0_0_8e0607e336fdb39b6b599fffe790ac58.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир уйба, омск, справки

Биография Владимира Уйбы

15:58 14.09.2020
49
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Уйба
Владимир Уйба - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Владимир Викторович Уйба родился 4 октября 1958 года в Омске.
В 1982 году окончил Свердловский государственный медицинский институт (ныне Уральский государственный медицинский университет) по специальности "врач-гигиенист, эпидемиолог". В 2005 году окончил цикл "Экономика и управление на предприятии" в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации.
В 1982-1984 годах Владимир Уйба работал цеховым врачом-терапевтом поликлинического отделения № 3 городской больницы № 20 в Свердловске (ныне Екатеринбург).
В 1984-1989 годах – главный врач профилактория Белоярской АЭС (поселок Заречный Свердловской области).
В 1989-1999 годах работал начальником медико-санитарной части в городе Заречный Свердловской области.
В 1999-2002 годах – заместитель руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России.
В 2002-2003 годах был генеральным директором ООО "ВИРУ" в городе Заречный Свердловской области.
С июня по декабрь 2003 года – заместитель руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России.
С декабря 2003 года по ноябрь 2004 года был руководителем Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России.
С 6 ноября 2004 года по 22 января 2020 года – руководитель Федерального медико-биологического агентства.
22 января 2020 года назначен заместителем министра здравоохранения Российской Федерации.
2 апреля 2020 года президент России Владимир Путин назначил Владимира Уйбу временно исполняющим обязанности главы Республики Коми.
Владимир Уйба – автор ряда монографий и научных трудов по проблемам общественного здоровья, был заведующим кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с курсом медико-социальной экспертизы Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России и главным редактором журналов "Медицина экстремальных ситуаций" и "Медицинская радиология и безопасность".
Владимир Уйба – доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, тремя орденами Мужества, орденом Александра Невского и др.
Женат, у него пятеро детей.
Декларированный доход за 2019 год – 3,3 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
010000
Обсудить 0
Владимир УйбаОмскСправки
Рекомендуем
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Биография Александра Никитина
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Биография Игоря Кобзева
Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев
Биография Олега Николаева
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Биография Александра Дрозденко
Лукашенко поблагодарил россиян и Владимира Путина за поддержку в поствыборное время
Лукашенко поблагодарил Путина за порядочность
Биография Рустама Минниханова
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Евросоюз учтет действия России по ситуации с Навальным
Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии
Под Могилевом задержали отряд "партизан"
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
Биография Василия Голубева
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Путин рассказал об идеях для предоления экономических проблем Белоруссии
Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на в Москве
Более 3 тысяч единиц техники задействуют ближайшей зимой в Подмосковье
Здание Конгресса в Вашингтоне
В конгрессе США заявили о проблемах с принятием санкций против России
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Путин прокомментировал военные учения России и Белоруссии
Ростислав Гольдштейн
Биография Ростислава Гольдштейна
Председатель правительства Республики Саха Владимир Солодов
Биография Владимира Солодова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике
03:12Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Российские ученые нашли следы жизни внутри древнего метеорита
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава НАСА прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
Лента новостейМолния