https://ria.ru/20200914/uyba-1577024746.html

Биография Владимира Уйбы

Владимир Викторович Уйба родился 4 октября 1958 года в Омске. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:58

2020-09-14T15:58

2020-09-14T15:58

владимир уйба

омск

справки

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Владимир Викторович Уйба <a href="https://rkomi.ru/top/glava/" target="_blank">родился 4 октября 1958 года</a> в Омске.В 1982 году окончил Свердловский государственный медицинский институт (ныне Уральский государственный медицинский университет) по специальности "врач-гигиенист, эпидемиолог". В 2005 году окончил цикл "Экономика и управление на предприятии" в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации.В 1982-1984 годах Владимир Уйба <a href="https://ria.ru/20200402/1569506440.html" target="_blank">работал</a> цеховым врачом-терапевтом поликлинического отделения № 3 городской больницы № 20 в Свердловске (ныне Екатеринбург).В 1984-1989 годах – главный врач профилактория Белоярской АЭС (поселок Заречный Свердловской области).В 1989-1999 годах работал начальником медико-санитарной части в городе Заречный Свердловской области.В 1999-2002 годах – заместитель руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России.В 2002-2003 годах был генеральным директором ООО "ВИРУ" в городе Заречный Свердловской области.С июня по декабрь 2003 года – заместитель руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России.С декабря 2003 года по ноябрь 2004 года был руководителем Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России.С 6 ноября 2004 года по 22 января 2020 года – руководитель Федерального медико-биологического агентства.22 января 2020 года назначен заместителем министра здравоохранения Российской Федерации. 2 апреля 2020 года президент России Владимир Путин назначил <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Ujjba1" target="_blank">Владимира Уйбу</a> временно исполняющим обязанности главы Республики Коми. <a href="http://ippofmbc.ru/hall-of-fame/our-teachers/uyba-vladimir-viktorovich/?sphrase_id=7162" target="_blank">Владимир Уйба</a> – автор ряда монографий и научных трудов по проблемам общественного здоровья, был заведующим кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с курсом медико-социальной экспертизы Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России и главным редактором журналов "Медицина экстремальных ситуаций" и "Медицинская радиология и безопасность". <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/35228" target="_blank">Владимир Уйба</a> – доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования.Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, тремя орденами Мужества, орденом Александра Невского и др.Женат, у него пятеро детей.Декларированный <a href="https://rkomi.ru/content/4465/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf" target="_blank">доход за 2019 год</a> – 3,3 миллиона рублей. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир уйба, омск, справки