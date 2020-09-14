https://ria.ru/20200914/ucheniya-1577220887.html

Путин прокомментировал военные учения России и Белоруссии

Военные учения РФ и Белоруссии были запланированы в прошлом году, после выполнения задач российские подразделения вернутся к местам дислокации, заявил президент РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:15

2020-09-14T16:15

2020-09-14T16:15

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

безопасность

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577035628_0:0:3249:1828_1400x0_80_0_0_fb59ba2f704e4fd30ce09c4d00ef9bad.jpg

<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Военные учения РФ и Белоруссии были запланированы в прошлом году, после выполнения задач российские подразделения вернутся к местам дислокации, заявил президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> в ходе встречи с белорусским коллегой <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александром Лукашенко</a>."Сегодня, кстати говоря, начинаются запланированные еще в прошлом году военные учения, которые должны продлиться несколько дней. Это, собственно говоря, в известной степени для военных людей рутинное дело, связанное с подготовкой войск", - сказал российский лидер. Кадры встречи были показаны в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20200902/sotrudnichestvo-1576631569.html

1

россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, безопасность, политика