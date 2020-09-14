Путин прокомментировал военные учения России и Белоруссии
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Военные учения РФ и Белоруссии были запланированы в прошлом году, после выполнения задач российские подразделения вернутся к местам дислокации, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Сегодня, кстати говоря, начинаются запланированные еще в прошлом году военные учения, которые должны продлиться несколько дней. Это, собственно говоря, в известной степени для военных людей рутинное дело, связанное с подготовкой войск", - сказал российский лидер. Кадры встречи были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
"Повторяю еще раз, чтобы не было никаких спекуляций. Это мероприятие, которое было запланировано и даже анонсировано еще в прошлом году. После выполнения программы совместных учений российские подразделения вернутся к своим местам постоянной дислокации", - заявил Путин.
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