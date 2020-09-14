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Путин прокомментировал военные учения России и Белоруссии
Военные учения РФ и Белоруссии были запланированы в прошлом году, после выполнения задач российские подразделения вернутся к местам дислокации, заявил президент РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:15
2020-09-14T16:15
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
безопасность
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Военные учения РФ и Белоруссии были запланированы в прошлом году, после выполнения задач российские подразделения вернутся к местам дислокации, заявил президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> в ходе встречи с белорусским коллегой <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александром Лукашенко</a>."Сегодня, кстати говоря, начинаются запланированные еще в прошлом году военные учения, которые должны продлиться несколько дней. Это, собственно говоря, в известной степени для военных людей рутинное дело, связанное с подготовкой войск", - сказал российский лидер. Кадры встречи были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20200902/sotrudnichestvo-1576631569.html
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россия
белоруссия
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, безопасность, политика

Путин прокомментировал военные учения России и Белоруссии

16:15 14.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Военные учения РФ и Белоруссии были запланированы в прошлом году, после выполнения задач российские подразделения вернутся к местам дислокации, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Сегодня, кстати говоря, начинаются запланированные еще в прошлом году военные учения, которые должны продлиться несколько дней. Это, собственно говоря, в известной степени для военных людей рутинное дело, связанное с подготовкой войск", - сказал российский лидер. Кадры встречи были показаны в эфире телеканала "Россия 24".

"Повторяю еще раз, чтобы не было никаких спекуляций. Это мероприятие, которое было запланировано и даже анонсировано еще в прошлом году. После выполнения программы совместных учений российские подразделения вернутся к своим местам постоянной дислокации", - заявил Путин.

Военнослужащий армии РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 14:30
Главы Генштабов России и Белоруссии обсудили предстоящие учения
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РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияБезопасностьПолитика
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