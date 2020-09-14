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Лукашенко призвал спланировать военные учения с Россией на годы вперед
Россия и Белоруссия проводили учения, будут проводить и дальше, должны спланировать их на годы вперед, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:08
2020-09-14T16:53
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> проводили учения, будут проводить и дальше, должны спланировать их на годы вперед, заявил президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на встрече с российским лидером <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.Встреча глав государств проходит в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>."Оборонная безопасность у нас никогда не вызывала никаких споров и сомнений. Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас учения, мы проводили и будем проводить. Кто-то хочет - пусть присоединяется к этим учениям, кто не хочет - пусть не делает этого. Я думаю, что вы, Владимир Владимирович, дадите команду министру обороны России, наш министр обороны уже получил такую команду. Мы спланируем на годы вперед эти учения, будем их конкретизировать, и малые, и большие учения мы должны проводить вместе", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20200914/ucheniya-1577220887.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Лукашенко: "Малые и большие учения мы должны проводить вместе"
"Зачем бряцать гусеницами у границ союзного государства Беларусь?" – заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным.
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал спланировать военные учения с Россией на годы вперед

16:08 14.09.2020 (обновлено: 16:53 14.09.2020)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия проводили учения, будут проводить и дальше, должны спланировать их на годы вперед, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Встреча глав государств проходит в Сочи.
"Оборонная безопасность у нас никогда не вызывала никаких споров и сомнений. Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас учения, мы проводили и будем проводить. Кто-то хочет - пусть присоединяется к этим учениям, кто не хочет - пусть не делает этого. Я думаю, что вы, Владимир Владимирович, дадите команду министру обороны России, наш министр обороны уже получил такую команду. Мы спланируем на годы вперед эти учения, будем их конкретизировать, и малые, и большие учения мы должны проводить вместе", - сказал Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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