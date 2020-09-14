https://ria.ru/20200914/ucheniya-1577220376.html

Лукашенко призвал спланировать военные учения с Россией на годы вперед

Россия и Белоруссия проводили учения, будут проводить и дальше, должны спланировать их на годы вперед, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:08

2020-09-14T16:08

2020-09-14T16:53

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> проводили учения, будут проводить и дальше, должны спланировать их на годы вперед, заявил президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на встрече с российским лидером <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.Встреча глав государств проходит в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>."Оборонная безопасность у нас никогда не вызывала никаких споров и сомнений. Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас учения, мы проводили и будем проводить. Кто-то хочет - пусть присоединяется к этим учениям, кто не хочет - пусть не делает этого. Я думаю, что вы, Владимир Владимирович, дадите команду министру обороны России, наш министр обороны уже получил такую команду. Мы спланируем на годы вперед эти учения, будем их конкретизировать, и малые, и большие учения мы должны проводить вместе", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20200914/ucheniya-1577220887.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лукашенко: "Малые и большие учения мы должны проводить вместе" "Зачем бряцать гусеницами у границ союзного государства Беларусь?" – заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным. 2020-09-14T16:08 true PT0M28S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире