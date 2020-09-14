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https://ria.ru/20200914/tsybulskiy-1577024449.html
Биография Александра Цыбульского
Александр Витальевич Цыбульский родился 15 июля 1979 года в Москве. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T08:22
2020-09-14T08:22
александр цыбульский
москва
справки
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Александр Витальевич Цыбульский <a href="https://dvinaland.ru/gov/governor/" target="_blank">родился 15 июля 1979 года</a> в Москве. В 2001 году окончил Военный университет министерства обороны Российской Федерации, в 2006 году – Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ; в 2014 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (МВА). В 1996-2005 годах проходил службу в Вооруженных Силах РФ.В 2005-2008 годах <a href="http://old.economy.gov.ru/minec/press/news/2017280904?presentationtemplate=m_activityFormMatherial_news&amp;presentationtemplateid=c189f6804b9a2004a10bbd77bb90350d" target="_blank">занимал различные должности</a> в департаменте внешнеэкономических отношений министерства экономического развития и торговли РФ.С февраля по август 2008 года работал в департаменте международного сотрудничества аппарата правительства РФ.С 2008 года по 2010 год был помощником министра регионального развития Российской Федерации.В 2010-2011 годах – заместитель директора департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества министерства регионального развития РФ.С 2011 года по 2013 год был директором департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества министерства регионального развития РФ.В январе-марте 2013 года – директор департамента координации государственных отраслевых программ министерства регионального развития РФ.В марте-сентябре 2013 года работал помощником министра экономического развития РФ.В сентябре-декабре 2013 года – директор департамента обеспечения деятельности министра министерства экономического развития РФ.В 2013-2014 годах был директором департамента взаимодействия с органами Таможенного союза и экономического сотрудничества со странами СНГ министерства экономического развития РФ. <a href="https://ria.ru/20141119/1034186625.html" target="_blank">С 19 ноября 2014 года по 2017 год</a> – заместитель министра экономического развития РФ. 28 сентября 2017 года президент РФ <a href="https://ria.ru/20170928/1505759732.html" target="_blank">назначил</a> Цыбульского временно исполняющим обязанности главы Ненецкого автономного округа (НАО). 1 октября 2018 года на 2-й внеочередной сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj" target="_blank">Александр Цыбульский</a> был <a href="https://nao.er.ru/news/2018/10/1/neneckie-deputaty-izbrali-gubernatorom-nao-aleksandra-cybulskogo/" target="_blank">избран</a> губернатором НАО. В этот же день официально <a href="https://ria.ru/20181001/1529698942.html" target="_blank">вступил в должность</a>. 2 апреля 2020 года президент РФ <a href="https://ria.ru/20200402/1569503516.html" target="_blank">назначил</a> Цыбульского временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015) и медалью "За вклад в создание Евразийского экономического союза" II степени (2015). Имеет благодарность министерства регионального развития Российской Федерации (2013).Декларированный годовой доход за 2019 год <a href="http://anticorrupt.adm-nao.ru/svedeniya-o-dohodah/" target="_blank">составил 3,7 миллиона рублей</a>.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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александр цыбульский, москва, справки

Биография Александра Цыбульского

08:22 14.09.2020
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© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/П. КононовВрио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский на общественном обсуждении программы развития региона "Вместе мы сильнее"
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский на общественном обсуждении программы развития региона Вместе мы сильнее - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/П. Кононов
Александр Витальевич Цыбульский родился 15 июля 1979 года в Москве.
В 2001 году окончил Военный университет министерства обороны Российской Федерации, в 2006 году – Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ; в 2014 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (МВА).
В 1996-2005 годах проходил службу в Вооруженных Силах РФ.
В 2005-2008 годах занимал различные должности в департаменте внешнеэкономических отношений министерства экономического развития и торговли РФ.
С февраля по август 2008 года работал в департаменте международного сотрудничества аппарата правительства РФ.
С 2008 года по 2010 год был помощником министра регионального развития Российской Федерации.
В 2010-2011 годах – заместитель директора департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества министерства регионального развития РФ.
С 2011 года по 2013 год был директором департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества министерства регионального развития РФ.
В январе-марте 2013 года – директор департамента координации государственных отраслевых программ министерства регионального развития РФ.
В марте-сентябре 2013 года работал помощником министра экономического развития РФ.
В сентябре-декабре 2013 года – директор департамента обеспечения деятельности министра министерства экономического развития РФ.
В 2013-2014 годах был директором департамента взаимодействия с органами Таможенного союза и экономического сотрудничества со странами СНГ министерства экономического развития РФ.
С 19 ноября 2014 года по 2017 год – заместитель министра экономического развития РФ.
28 сентября 2017 года президент РФ назначил Цыбульского временно исполняющим обязанности главы Ненецкого автономного округа (НАО).
1 октября 2018 года на 2-й внеочередной сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский был избран губернатором НАО.
В этот же день официально вступил в должность.
2 апреля 2020 года президент РФ назначил Цыбульского временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015) и медалью "За вклад в создание Евразийского экономического союза" II степени (2015). Имеет благодарность министерства регионального развития Российской Федерации (2013).
Декларированный годовой доход за 2019 год составил 3,7 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Александр ЦыбульскийМоскваСправки
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