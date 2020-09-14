https://ria.ru/20200914/tsybulskiy-1577024449.html

Биография Александра Цыбульского

Александр Витальевич Цыбульский родился 15 июля 1979 года в Москве. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T08:22

2020-09-14T08:22

2020-09-14T08:22

александр цыбульский

москва

справки

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Александр Витальевич Цыбульский <a href="https://dvinaland.ru/gov/governor/" target="_blank">родился 15 июля 1979 года</a> в Москве. В 2001 году окончил Военный университет министерства обороны Российской Федерации, в 2006 году – Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ; в 2014 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (МВА). В 1996-2005 годах проходил службу в Вооруженных Силах РФ.В 2005-2008 годах <a href="http://old.economy.gov.ru/minec/press/news/2017280904?presentationtemplate=m_activityFormMatherial_news&presentationtemplateid=c189f6804b9a2004a10bbd77bb90350d" target="_blank">занимал различные должности</a> в департаменте внешнеэкономических отношений министерства экономического развития и торговли РФ.С февраля по август 2008 года работал в департаменте международного сотрудничества аппарата правительства РФ.С 2008 года по 2010 год был помощником министра регионального развития Российской Федерации.В 2010-2011 годах – заместитель директора департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества министерства регионального развития РФ.С 2011 года по 2013 год был директором департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества министерства регионального развития РФ.В январе-марте 2013 года – директор департамента координации государственных отраслевых программ министерства регионального развития РФ.В марте-сентябре 2013 года работал помощником министра экономического развития РФ.В сентябре-декабре 2013 года – директор департамента обеспечения деятельности министра министерства экономического развития РФ.В 2013-2014 годах был директором департамента взаимодействия с органами Таможенного союза и экономического сотрудничества со странами СНГ министерства экономического развития РФ. <a href="https://ria.ru/20141119/1034186625.html" target="_blank">С 19 ноября 2014 года по 2017 год</a> – заместитель министра экономического развития РФ. 28 сентября 2017 года президент РФ <a href="https://ria.ru/20170928/1505759732.html" target="_blank">назначил</a> Цыбульского временно исполняющим обязанности главы Ненецкого автономного округа (НАО). 1 октября 2018 года на 2-й внеочередной сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj" target="_blank">Александр Цыбульский</a> был <a href="https://nao.er.ru/news/2018/10/1/neneckie-deputaty-izbrali-gubernatorom-nao-aleksandra-cybulskogo/" target="_blank">избран</a> губернатором НАО. В этот же день официально <a href="https://ria.ru/20181001/1529698942.html" target="_blank">вступил в должность</a>. 2 апреля 2020 года президент РФ <a href="https://ria.ru/20200402/1569503516.html" target="_blank">назначил</a> Цыбульского временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015) и медалью "За вклад в создание Евразийского экономического союза" II степени (2015). Имеет благодарность министерства регионального развития Российской Федерации (2013).Декларированный годовой доход за 2019 год <a href="http://anticorrupt.adm-nao.ru/svedeniya-o-dohodah/" target="_blank">составил 3,7 миллиона рублей</a>.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр цыбульский, москва, справки