https://ria.ru/20200914/tsentrobank-1577199644.html

Центробанк дал рекомендации по борьбе с телефонными мошенниками

Банки, чтобы снизить риски мошенничества при обслуживании клиентов по телефону, должны использовать дополнительный параметр проверки, например, устанавливаемый... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T11:07

2020-09-14T11:07

2020-09-14T11:07

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Банки, чтобы снизить риски мошенничества при обслуживании клиентов по телефону, должны использовать дополнительный параметр проверки, например, устанавливаемый клиентом цифровой код, заявили РИА Новости в пресс-службе <a href="https://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF" target="_blank">ЦБ</a>.Как ранее в понедельник сообщило издание <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>, регулятор предупредил банки о схеме, которая позволила злоумышленникам получить дополнительные сведения о клиентах одной из кредитных организаций и впоследствии использовать их для мошенничества с применением методов социальной инженерии. При такой схеме злоумышленники обращались с подмененных номеров клиентов в систему интерактивного голосового меню при звонке в банк.После этого Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России в своем бюллетене еще раз подчеркнул актуальность и необходимость следования рекомендуемым мерам."Так, банки при обслуживании клиентов в системе телефонного банкинга в автоматическом режиме должны использовать дополнительный параметр аутентификации, например, секретный код, который устанавливается клиентом при заключении договора. Кроме того, последние четыре цифры номера карты не могут являться дополнительным параметром аутентификации. Соблюдение таких рекомендаций позволит банкам предотвратить подобные инциденты", - рекомендует ЦБ.

https://ria.ru/20200910/moshenniki-1577013796.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика