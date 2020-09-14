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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/tsentrizbirkom-1577192904.html
ЦИК подводит предварительные результаты выборов. Прямая трансляция
Центральная избирательная комиссия оглашает предварительные итоги единого дня голосования. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:09
2020-09-14T12:29
единый день голосования — 2020
цик рф
политика
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Центральная избирательная комиссия оглашает предварительные итоги единого дня голосования.В воскресенье в 83 субъектах страны, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга, состоялось более девяти тысяч кампаний всех уровней. Так, в 20 регионах прошли выборы губернаторов, в 18 они были прямыми. В 11 субъектах избрали депутатов законодательных органов.Кроме того, в Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: ЦИК объявляет предварительные результаты голосования
LIVE: ЦИК объявляет предварительные результаты голосования
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видео, цик рф, политика
ЦИК подводит предварительные результаты выборов. Прямая трансляция
Центральная избирательная комиссия оглашает предварительные итоги единого дня голосования.
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ЦИК подводит предварительные результаты выборов. Прямая трансляция

12:09 14.09.2020 (обновлено: 12:29 14.09.2020)
1134
Центральная избирательная комиссия оглашает предварительные итоги единого дня голосования.
В воскресенье в 83 субъектах страны, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга, состоялось более девяти тысяч кампаний всех уровней. Так, в 20 регионах прошли выборы губернаторов, в 18 они были прямыми. В 11 субъектах избрали депутатов законодательных органов.
Кроме того, в Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
5100128
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Единый день голосования — 2020ЦИК РФПолитика
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