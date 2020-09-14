https://ria.ru/20200914/tsentrizbirkom-1577192904.html

ЦИК подводит предварительные результаты выборов. Прямая трансляция

Центральная избирательная комиссия оглашает предварительные итоги единого дня голосования. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:09

2020-09-14T12:09

2020-09-14T12:29

единый день голосования — 2020

цик рф

политика

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Центральная избирательная комиссия оглашает предварительные итоги единого дня голосования.В воскресенье в 83 субъектах страны, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга, состоялось более девяти тысяч кампаний всех уровней. Так, в 20 регионах прошли выборы губернаторов, в 18 они были прямыми. В 11 субъектах избрали депутатов законодательных органов.Кроме того, в Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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