https://ria.ru/20200914/tsentrizbirkom-1577192904.html
ЦИК подводит предварительные результаты выборов. Прямая трансляция
Центральная избирательная комиссия оглашает предварительные итоги единого дня голосования. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:09
2020-09-14T12:09
2020-09-14T12:29
единый день голосования — 2020
цик рф
политика
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Центральная избирательная комиссия оглашает предварительные итоги единого дня голосования.В воскресенье в 83 субъектах страны, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга, состоялось более девяти тысяч кампаний всех уровней. Так, в 20 регионах прошли выборы губернаторов, в 18 они были прямыми. В 11 субъектах избрали депутатов законодательных органов.Кроме того, в Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: ЦИК объявляет предварительные результаты голосования
LIVE: ЦИК объявляет предварительные результаты голосования
2020-09-14T12:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, цик рф, политика
Центральная избирательная комиссия оглашает предварительные итоги единого дня голосования.
В воскресенье в 83 субъектах страны, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга, состоялось более девяти тысяч кампаний всех уровней. Так, в 20 регионах прошли выборы губернаторов, в 18 они были прямыми. В 11 субъектах избрали депутатов законодательных органов.
Кроме того, в Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.