https://ria.ru/20200914/tovarooborot-1577235343.html

В Кремле заявили о важности увеличения товарооборота с Белоруссией

Говорить о создании совместных предприятий РФ и Белоруссии преждевременно, подписание документов также не самоцель, главное увеличить товарооборот, сообщил... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T20:28

2020-09-14T20:28

2020-09-14T20:28

россия

виктор янукович

дмитрий песков

сочи

белоруссия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152523/44/1525234428_0:154:3000:1842_1400x0_80_0_0_79259e10c65fdef4172c26ad246323f3.jpg

<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Говорить о создании совместных предприятий РФ и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> преждевременно, подписание документов также не самоцель, главное увеличить товарооборот, сообщил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Документы - это не самоцель. Самоцелью является придание дополнительного импульса торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Белоруссией. Мы являемся двумя ближайшими партнерами", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос, будут ли на этой базе созданы совместные предприятия, Песков сказал, что "об этом говорить сейчас невозможно"."Это же вопрос, скажем так, это скорее уже следствие оптимизации торгово-экономического сотрудничества", - отметил пресс-секретарь президента РФ.На вопрос, будет ли это такая же схема, как идея создать Объединенную авиастроительную корпорацию между <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> и Россией при президенте Украине <a href="http://ria.ru/person_Viktor_JAnukovich/" target="_blank" data-auto="true">Януковиче</a>, он ответил отрицательно."Нет, это другая схема", - сказал Песков.Встреча президентов РФ и Белоруссии состоялась в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200911/lukashenko-1577097824.html

https://ria.ru/20200914/peregovory-1577234770.html

1

россия

сочи

белоруссия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктор янукович, дмитрий песков, сочи, белоруссия, украина, в мире