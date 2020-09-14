Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200914/tovarooborot-1577235343.html
В Кремле заявили о важности увеличения товарооборота с Белоруссией
Говорить о создании совместных предприятий РФ и Белоруссии преждевременно, подписание документов также не самоцель, главное увеличить товарооборот, сообщил... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T20:28
2020-09-14T20:28
россия
виктор янукович
дмитрий песков
сочи
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152523/44/1525234428_0:154:3000:1842_1400x0_80_0_0_79259e10c65fdef4172c26ad246323f3.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Говорить о создании совместных предприятий РФ и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> преждевременно, подписание документов также не самоцель, главное увеличить товарооборот, сообщил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Документы - это не самоцель. Самоцелью является придание дополнительного импульса торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Белоруссией. Мы являемся двумя ближайшими партнерами", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос, будут ли на этой базе созданы совместные предприятия, Песков сказал, что "об этом говорить сейчас невозможно"."Это же вопрос, скажем так, это скорее уже следствие оптимизации торгово-экономического сотрудничества", - отметил пресс-секретарь президента РФ.На вопрос, будет ли это такая же схема, как идея создать Объединенную авиастроительную корпорацию между <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> и Россией при президенте Украине <a href="http://ria.ru/person_Viktor_JAnukovich/" target="_blank" data-auto="true">Януковиче</a>, он ответил отрицательно."Нет, это другая схема", - сказал Песков.Встреча президентов РФ и Белоруссии состоялась в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200911/lukashenko-1577097824.html
https://ria.ru/20200914/peregovory-1577234770.html
1
россия
сочи
белоруссия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152523/44/1525234428_170:0:2830:1995_1400x0_80_0_0_0f6b52af11e58edc26b46e98cc5ca2d0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, виктор янукович, дмитрий песков, сочи, белоруссия, украина, в мире

В Кремле заявили о важности увеличения товарооборота с Белоруссией

20:28 14.09.2020
315
© РИА Новости / Юрий Пирогов / Перейти в фотобанкТаможенно-пропускной пункт "Красное" на границе России и Белоруссии
Таможенно-пропускной пункт Красное на границе России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Юрий Пирогов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Говорить о создании совместных предприятий РФ и Белоруссии преждевременно, подписание документов также не самоцель, главное увеличить товарооборот, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Документы - это не самоцель. Самоцелью является придание дополнительного импульса торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Белоруссией. Мы являемся двумя ближайшими партнерами", - сказал Песков журналистам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 15:12
Лукашенко рассказал о будущем белорусской экономики
Отвечая на вопрос, будут ли на этой базе созданы совместные предприятия, Песков сказал, что "об этом говорить сейчас невозможно".
"Это же вопрос, скажем так, это скорее уже следствие оптимизации торгово-экономического сотрудничества", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
На вопрос, будет ли это такая же схема, как идея создать Объединенную авиастроительную корпорацию между Украиной и Россией при президенте Украине Януковиче, он ответил отрицательно.
"Нет, это другая схема", - сказал Песков.
Встреча президентов РФ и Белоруссии состоялась в Сочи.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 20:09
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
1911003
Обсудить 1
РоссияВиктор ЯнуковичДмитрий ПесковСочиБелоруссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Путин и Лукашенко обсудили поставки энергоносителей
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Путин и Лукашенко обсудили конституционную реформу в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Путин и Лукашенко договорились активизировать работу ключевых предприятий
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
Московский Кремль
Кремль оценил вероятность "украинского сценария" с кредитом Белоруссии
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков рассказал, на что Белоруссии будет выделен новый кредит
Граница России и Белоруссии
Резерв российских силовиков снимут с границы с Белоруссией
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Путин поручил подготовить партию вакцины от коронавируса для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в аэропорту Сочи
Кремль назвал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко поручили организовать встречу глав регионов двух стран
Кадры перехвата бомбардировщиков ВВС США над Черным морем
Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремову предрекли тяжелые последствия отказа от алкоголя в тюрьме
Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Поставки американского газа в Европу рухнули
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике
03:12Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Российские ученые нашли следы жизни внутри древнего метеорита
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава НАСА прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
Лента новостейМолния