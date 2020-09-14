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Путин отметил необходимость восстановить товарооборот с Белоруссией
У России и Белоруссии очень глубокая кооперация по многим отраслям, страны должны восстановить снизившийся из-за пандемии товарооборот, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:56
2020-09-14T16:39
сочи
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
экономика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> У России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> очень глубокая кооперация по многим отраслям, страны должны восстановить снизившийся из-за пандемии товарооборот, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."У нас очень глубокая и устойчивая кооперация по целому ряду направлений и целому ряду отраслей. Кстати говоря, коронавирус, он повлиял на наш торговый оборот, к сожалению, и это, собственно, естественно, так во всем мире происходит, в сторону понижения уровня товарооборота. Но в этой связи, я полагаю, нам нужно предпринять дополнительные усилия, чтобы не только восстановить прежний докризисный уровень товарооборота и экономических отношений, но и создать предпосылки для движения вперед", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>.
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сочи
россия
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сочи, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, экономика

Путин отметил необходимость восстановить товарооборот с Белоруссией

15:56 14.09.2020 (обновлено: 16:39 14.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. У России и Белоруссии очень глубокая кооперация по многим отраслям, страны должны восстановить снизившийся из-за пандемии товарооборот, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас очень глубокая и устойчивая кооперация по целому ряду направлений и целому ряду отраслей. Кстати говоря, коронавирус, он повлиял на наш торговый оборот, к сожалению, и это, собственно, естественно, так во всем мире происходит, в сторону понижения уровня товарооборота. Но в этой связи, я полагаю, нам нужно предпринять дополнительные усилия, чтобы не только восстановить прежний докризисный уровень товарооборота и экономических отношений, но и создать предпосылки для движения вперед", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля, 13:00Союзное государство
Мишустин надеется выправить ситуацию в товарообороте с Белоруссией
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СочиРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияЭкономика
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