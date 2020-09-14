https://ria.ru/20200914/tovarooborot-1577219376.html

Путин отметил необходимость восстановить товарооборот с Белоруссией

У России и Белоруссии очень глубокая кооперация по многим отраслям, страны должны восстановить снизившийся из-за пандемии товарооборот, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:56

2020-09-14T15:56

2020-09-14T16:39

сочи

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

экономика

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> У России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> очень глубокая кооперация по многим отраслям, страны должны восстановить снизившийся из-за пандемии товарооборот, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."У нас очень глубокая и устойчивая кооперация по целому ряду направлений и целому ряду отраслей. Кстати говоря, коронавирус, он повлиял на наш торговый оборот, к сожалению, и это, собственно, естественно, так во всем мире происходит, в сторону понижения уровня товарооборота. Но в этой связи, я полагаю, нам нужно предпринять дополнительные усилия, чтобы не только восстановить прежний докризисный уровень товарооборота и экономических отношений, но и создать предпосылки для движения вперед", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>.

https://ria.ru/20200714/1574326868.html

сочи

россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, экономика