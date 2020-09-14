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Тихановская обратилась к Путину
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину в связи с его встречей с главой республики... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:21
2020-09-14T17:28
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
владимир путин
сочи
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. </strong>Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> обратилась к российскому лидеру <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> в связи с его встречей с главой республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>.Тихановская заявила, что любые решения, принятые в ходе визита, "не будут иметь законной силы", а все договоры, подписанные Лукашенко, "будут пересмотрены новой властью". По ее словам, граждане республики "отказали Лукашенко в доверии и поддержке на выборах". "Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом", — говорится в сообщении, опубликованном в <a href="https://t.me/pulpervoi" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канале "Пул Первой".Сегодня в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> пройдет встреча Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры состоятся в формате "один на один".Этот визит станет первой зарубежной поездкой Лукашенко после победы на выборах.<br>Голосование завершилось 9 августа. По подсчетам ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с этими результатами.После выборов в разных городах республики проходят массовые протестные акции. Поначалу силовики подавляли их, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем от силовых методов отказались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/belorussiya-1577201018.html
Кто-нибудь, дайте этой бедной женщине почитать про Гуайдо.
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Где обратилась? В Тик-Ток?
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россия
сочи
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире

Тихановская обратилась к Путину

13:21 14.09.2020 (обновлено: 17:28 14.09.2020)
379325
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину в связи с его встречей с главой республики Александром Лукашенко.
Тихановская заявила, что любые решения, принятые в ходе визита, "не будут иметь законной силы", а все договоры, подписанные Лукашенко, "будут пересмотрены новой властью". По ее словам, граждане республики "отказали Лукашенко в доверии и поддержке на выборах".
"Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Пул Первой".
Сегодня в Сочи пройдет встреча Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры состоятся в формате "один на один".
Этот визит станет первой зарубежной поездкой Лукашенко после победы на выборах.
Голосование завершилось 9 августа. По подсчетам ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с этими результатами.
После выборов в разных городах республики проходят массовые протестные акции. Поначалу силовики подавляли их, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем от силовых методов отказались.
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Светлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСочиБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Кто-нибудь, дайте этой бедной женщине почитать про Гуайдо.
14 сентября, 13:24
ШдШампунь для Мозга
6684012252
Где обратилась? В Тик-Ток?
14 сентября, 13:24
MYMake Yellowstone Great Again
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