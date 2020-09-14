https://ria.ru/20200914/tikhanovskaya-1577208350.html

Тихановская обратилась к Путину

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину в связи с его встречей с главой республики... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:21

2020-09-14T13:21

2020-09-14T17:28

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

владимир путин

сочи

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576593094_0:0:2865:1612_1400x0_80_0_0_751fd785319d721921752c3a13ae0bb8.jpg

<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. </strong>Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> обратилась к российскому лидеру <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> в связи с его встречей с главой республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>.Тихановская заявила, что любые решения, принятые в ходе визита, "не будут иметь законной силы", а все договоры, подписанные Лукашенко, "будут пересмотрены новой властью". По ее словам, граждане республики "отказали Лукашенко в доверии и поддержке на выборах". "Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом", — говорится в сообщении, опубликованном в <a href="https://t.me/pulpervoi" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канале "Пул Первой".Сегодня в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> пройдет встреча Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры состоятся в формате "один на один".Этот визит станет первой зарубежной поездкой Лукашенко после победы на выборах.<br>Голосование завершилось 9 августа. По подсчетам ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с этими результатами.После выборов в разных городах республики проходят массовые протестные акции. Поначалу силовики подавляли их, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем от силовых методов отказались.

https://radiosputnik.ria.ru/20200914/belorussiya-1577201018.html

Шампунь для Мозга Кто-нибудь, дайте этой бедной женщине почитать про Гуайдо. 765

Make Yellowstone Great Again Где обратилась? В Тик-Ток? 711

327

россия

сочи

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире