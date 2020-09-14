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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200914/tekhnika-1577217076.html
Более 3 тысяч единиц техники задействуют ближайшей зимой в Подмосковье
Более трех тысяч единиц уборочной техники подготовят к осенне-зимнему периоду в Московской области до конца сентября текущего года, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:30
2020-09-14T15:30
новости подмосковья
алексей гержик
городское хозяйство москвы
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Более трех тысяч единиц уборочной техники подготовят к осенне-зимнему периоду в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> до конца сентября текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры."В зимнем содержании в этом сезоне задействуют более трех тысяч единиц техники, а также 40 новых колесных и гусеничных мини-погрузчиков для уборки тротуаров на региональной сети. Также к зиме подготовят более миллиона тонн противогололедных материалов. Завершить подготовку техники к зимнему сезону необходимо до конца сентября", – приводятся слова министра <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Gerzhik/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Гержика</a>.По его словам, контроль работ по зимнему содержанию на территории региона будет осуществляться с применением автоматизированных программ: региональной информационно-навигационной системы и системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры, а также мобильного приложения, работа в которых является обязательной для всех дорожных организаций, задействованных в содержании региональной сети Подмосковья.
https://ria.ru/20200826/zhkkh-1576335262.html
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алексей гержик, городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье)

Более 3 тысяч единиц техники задействуют ближайшей зимой в Подмосковье

15:30 14.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на в Москве
Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Более трех тысяч единиц уборочной техники подготовят к осенне-зимнему периоду в Московской области до конца сентября текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
"В зимнем содержании в этом сезоне задействуют более трех тысяч единиц техники, а также 40 новых колесных и гусеничных мини-погрузчиков для уборки тротуаров на региональной сети. Также к зиме подготовят более миллиона тонн противогололедных материалов. Завершить подготовку техники к зимнему сезону необходимо до конца сентября", – приводятся слова министра Алексея Гержика.
Работа управляющей компании. Архив - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 15:15Новости Подмосковья
Более четверти жилого фонда Подмосковья проверили на готовность к зиме
По его словам, контроль работ по зимнему содержанию на территории региона будет осуществляться с применением автоматизированных программ: региональной информационно-навигационной системы и системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры, а также мобильного приложения, работа в которых является обязательной для всех дорожных организаций, задействованных в содержании региональной сети Подмосковья.
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Новости ПодмосковьяАлексей ГержикГородское хозяйство МосквыМосковская область (Подмосковье)
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