https://ria.ru/20200914/sobyanin-1577215221.html
Собянин заявил об улучшении ситуации с выявлением COVID-19
Ситуация по выявляемости коронавируса в Москве улучшилась, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:09
2020-09-14T15:09
2020-09-14T15:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация по выявляемости коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> улучшилась, сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Он отметил, что очень важным показателем является выявляемость, потому что "количество тестов может меняться, а процент выявления является реперным показателем"."В Москве процент выявляемости составляет где-то 1,5%. К примеру, в июле он составлял около 1,6-1,7%. То есть по сравнению с июльскими показателями ситуация по выявляемости в Москве стала лучше, чем была. Это очень важно", - сказал Собянин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество