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https://ria.ru/20200914/smertnost-1577200906.html
В ВОЗ спрогнозировали рост смертности из-за коронавируса в Европе
Осенью в Европе увеличится число смертей от COVID-19, заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:30
2020-09-14T13:18
распространение нового коронавируса
ханс клюге
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
европа
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Осенью в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> увеличится число смертей от COVID-19, заявил глава Европейского регионального бюро <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> <a href="http://ria.ru/person_khans-klyuge/" target="_blank" data-auto="true">Ханс Клюге</a>.Днем ранее в ВОЗ сообщили о почти 308 тысячах зараженных коронавирусом за сутки, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября — 306 857 заболевших.По данным организации, всего в мире зафиксировано 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 заболевших.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200913/vaktsina-1577170034.html
А помирать нам рановато, есть у нас ещё с Лёхой дела...
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ханс клюге, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, европа, в мире

В ВОЗ спрогнозировали рост смертности из-за коронавируса в Европе

11:30 14.09.2020 (обновлено: 13:18 14.09.2020)
15062
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинские работники в больнице в Мадриде
Медицинские работники в больнице в Мадриде - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Осенью в Европе увеличится число смертей от COVID-19, заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность", — приводит его слова AFP в своем аккаунте в твиттере.

Днем ранее в ВОЗ сообщили о почти 308 тысячах зараженных коронавирусом за сутки, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября — 306 857 заболевших.
По данным организации, всего в мире зафиксировано 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХанс КлюгеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗЕвропаВ мире
Популярные комментарии
А помирать нам рановато, есть у нас ещё с Лёхой дела...
14 сентября, 12:32
Юрий ФЮрий Ф
590001
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