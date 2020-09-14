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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/sevastopol-1577195259.html
Депутатом заксобрания в Севастополе избран сенатор Валерий Куликов
Сенатор Валерий Куликов побеждает на довыборах в законодательное собрание Севастополя с результатов 43,35%, сообщил глава городского избиркома Сергей Даниленко. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T09:47
2020-09-14T09:47
единый день голосования — 2020
валерий куликов
екатерина алтабаева
андрей даниленко
единая россия
севастополь
политика
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<strong>СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Kulikov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Куликов</a> побеждает на довыборах в законодательное собрание <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> с результатов 43,35%, сообщил глава городского избиркома Сергей Даниленко."Наибольшее число голосов набрал Куликов Валерий Владимирович - 43,35%. Куликов Валерий Владимирович - действующий сенатор от города Севастополь, он выдвинут от партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>", - сказал журналистам Даниленко.Внеочередные выборы губернатора Севастополя стартовали в пятницу и завершились в воскресенье, за место губернатора боролись шесть кандидатов. Кроме губернатора, севастопольцы выбирали депутата регионального законодательного собрания (по второму округу, где ранее была избрана <a href="http://ria.ru/person_Ekaterina_Altabaeva/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Алтабаева</a>, ставшая сенатором). В городе также выбирали депутатов двух муниципалитетов.
https://ria.ru/20200914/razvozhaev-1577193760.html
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валерий куликов, екатерина алтабаева, андрей даниленко, единая россия, севастополь, политика

Депутатом заксобрания в Севастополе избран сенатор Валерий Куликов

09:47 14.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Валерий Куликов
Член Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Валерий Куликов - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Член Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Валерий Куликов. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Сенатор Валерий Куликов побеждает на довыборах в законодательное собрание Севастополя с результатов 43,35%, сообщил глава городского избиркома Сергей Даниленко.
"Наибольшее число голосов набрал Куликов Валерий Владимирович - 43,35%. Куликов Валерий Владимирович - действующий сенатор от города Севастополь, он выдвинут от партии "Единая Россия", - сказал журналистам Даниленко.
Внеочередные выборы губернатора Севастополя стартовали в пятницу и завершились в воскресенье, за место губернатора боролись шесть кандидатов. Кроме губернатора, севастопольцы выбирали депутата регионального законодательного собрания (по второму округу, где ранее была избрана Екатерина Алтабаева, ставшая сенатором). В городе также выбирали депутатов двух муниципалитетов.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 09:15Единый день голосования — 2020
Михаил Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя
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Единый день голосования — 2020Валерий КуликовЕкатерина АлтабаеваАндрей ДаниленкоЕдиная РоссияСевастопольПолитика
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