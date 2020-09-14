https://ria.ru/20200914/sevastopol-1577195259.html

Депутатом заксобрания в Севастополе избран сенатор Валерий Куликов

Сенатор Валерий Куликов побеждает на довыборах в законодательное собрание Севастополя с результатов 43,35%, сообщил глава городского избиркома Сергей Даниленко. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T09:47

2020-09-14T09:47

2020-09-14T09:47

единый день голосования — 2020

валерий куликов

екатерина алтабаева

андрей даниленко

единая россия

севастополь

политика

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<strong>СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Kulikov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Куликов</a> побеждает на довыборах в законодательное собрание <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> с результатов 43,35%, сообщил глава городского избиркома Сергей Даниленко."Наибольшее число голосов набрал Куликов Валерий Владимирович - 43,35%. Куликов Валерий Владимирович - действующий сенатор от города Севастополь, он выдвинут от партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>", - сказал журналистам Даниленко.Внеочередные выборы губернатора Севастополя стартовали в пятницу и завершились в воскресенье, за место губернатора боролись шесть кандидатов. Кроме губернатора, севастопольцы выбирали депутата регионального законодательного собрания (по второму округу, где ранее была избрана <a href="http://ria.ru/person_Ekaterina_Altabaeva/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Алтабаева</a>, ставшая сенатором). В городе также выбирали депутатов двух муниципалитетов.

https://ria.ru/20200914/razvozhaev-1577193760.html

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий куликов, екатерина алтабаева, андрей даниленко, единая россия, севастополь, политика