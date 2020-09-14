Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200914/saratov-1577238363.html
Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне
Саратовский областной суд в понедельник отменил обвинительный приговор и оправдал местную жительницу, которой прежде назначили 7,5 лет колонии за умышленное... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T22:28
2020-09-14T22:28
саратовский областной суд
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b44391debbc1754ce9688e605cdb4639.jpg
<strong>САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Saratovskijj_oblastnojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Саратовский областной суд</a> в понедельник отменил обвинительный приговор и оправдал местную жительницу, которой прежде назначили 7,5 лет колонии за умышленное причинение смерти супругу, напавшему на нее с ножом, сообщила пресс-служба суда.Новоузенский районный суд области 8 июня приговорил местную жительницу Аслиму Салимову к 7,5 годам колонии общего режима по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужу, повлекшем по неосторожности его смерть. Однако апелляционная инстанция установила, что в ходе конфликта, обороняясь от размахивавшего ножом и высказывавшего реальные угрозы убийством пьяного мужа, Салимова выхватила из его рук нож и нанесла ему два ранения, от которых он впоследствии умер."Судебная коллегия пришла к выводу о том, что указанный вред был причинен Салимовой в состоянии необходимой обороны, поскольку у нее имелись все основания опасаться за свою жизнь… Апелляционным приговором судебной коллегии по уголовным делам Саратовского областного суда Салимова оправдана… за отсутствием в деянии состава преступления. За Салимовой… признано право на реабилитацию", - говорится в сообщении.Согласно материалам суда, муж подсудимой болел раком, но не лечился, много курил и пил спиртное, и в день происшествия вновь пьяным пришел домой, вел себя агрессивно, а когда она объявила о желании уйти ночевать к матери, завязался скандал - мужчина заслонил дверь, толкал жену и избивал.По данным пресс-службы, после этого женщина вернулась к домашним делам, но муж продолжал проявлять агрессию, и женщина попросила оставить ее в покое, но тот, "ответив, что покой ей будет лишь на том свете", схватил нож, размахивая и прикасаясь им к груди и горлу супруги, стал угрожать расправой. Только тогда подсудимая двумя руками вырвала нож из руки мужа и нанесла ему ранения, после чего он, ругаясь, ушел в зал, а сама она с детьми спряталась в комнате с детьми, только утром застала мужа мертвым и сама вызвала полицию.
https://ria.ru/20200721/1574662737.html
саратов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_931554ab5c838d6ffc078d536cf7ca56.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саратовский областной суд , саратов, происшествия

Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне

22:28 14.09.2020
1275
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости. Саратовский областной суд в понедельник отменил обвинительный приговор и оправдал местную жительницу, которой прежде назначили 7,5 лет колонии за умышленное причинение смерти супругу, напавшему на нее с ножом, сообщила пресс-служба суда.
Новоузенский районный суд области 8 июня приговорил местную жительницу Аслиму Салимову к 7,5 годам колонии общего режима по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужу, повлекшем по неосторожности его смерть. Однако апелляционная инстанция установила, что в ходе конфликта, обороняясь от размахивавшего ножом и высказывавшего реальные угрозы убийством пьяного мужа, Салимова выхватила из его рук нож и нанесла ему два ранения, от которых он впоследствии умер.
"Судебная коллегия пришла к выводу о том, что указанный вред был причинен Салимовой в состоянии необходимой обороны, поскольку у нее имелись все основания опасаться за свою жизнь… Апелляционным приговором судебной коллегии по уголовным делам Саратовского областного суда Салимова оправдана… за отсутствием в деянии состава преступления. За Салимовой… признано право на реабилитацию", - говорится в сообщении.
Согласно материалам суда, муж подсудимой болел раком, но не лечился, много курил и пил спиртное, и в день происшествия вновь пьяным пришел домой, вел себя агрессивно, а когда она объявила о желании уйти ночевать к матери, завязался скандал - мужчина заслонил дверь, толкал жену и избивал.
По данным пресс-службы, после этого женщина вернулась к домашним делам, но муж продолжал проявлять агрессию, и женщина попросила оставить ее в покое, но тот, "ответив, что покой ей будет лишь на том свете", схватил нож, размахивая и прикасаясь им к груди и горлу супруги, стал угрожать расправой. Только тогда подсудимая двумя руками вырвала нож из руки мужа и нанесла ему ранения, после чего он, ругаясь, ушел в зал, а сама она с детьми спряталась в комнате с детьми, только утром застала мужа мертвым и сама вызвала полицию.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
21 июля, 16:53
Суд оправдал жителя Якутии, обвиняемого в двойном убийстве
6111035
Обсудить 0
Саратовский областной судСаратовПроисшествия
Рекомендуем
Полиция
В Назрани неизвестные застрелили мужчину, сообщил источник
Актриса Юлия Михалкова во время церемонии закрытия 41-го ММКФ в Москве
Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
Алексей Навальный
Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
Купол над зданием Рейхстага в Берлине
"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
Президент США Дональд Трамп
Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
Алексей Навальный
Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремову предрекли тяжелые последствия отказа от алкоголя в тюрьме
Московский Кремль
Кремль оценил вероятность "украинского сценария" с кредитом Белоруссии
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
Назван объем расходов Фонда соцстрахования на следующий год
Алексей Навальный
Лавров назвал ситуацию с Навальным предлогом для санкций Запада
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" начал продавать билеты на рейсы в Москву для россиян
Гаубица XM2001 Crusader
США в разы сократили время удара по России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике
03:12Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Российские ученые нашли следы жизни внутри древнего метеорита
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
Лента новостейМолния