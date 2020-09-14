https://ria.ru/20200914/saratov-1577238363.html

Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне

Саратовский областной суд в понедельник отменил обвинительный приговор и оправдал местную жительницу, которой прежде назначили 7,5 лет колонии за умышленное... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T22:28

2020-09-14T22:28

2020-09-14T22:28

саратовский областной суд

саратов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b44391debbc1754ce9688e605cdb4639.jpg

<strong>САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Saratovskijj_oblastnojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Саратовский областной суд</a> в понедельник отменил обвинительный приговор и оправдал местную жительницу, которой прежде назначили 7,5 лет колонии за умышленное причинение смерти супругу, напавшему на нее с ножом, сообщила пресс-служба суда.Новоузенский районный суд области 8 июня приговорил местную жительницу Аслиму Салимову к 7,5 годам колонии общего режима по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужу, повлекшем по неосторожности его смерть. Однако апелляционная инстанция установила, что в ходе конфликта, обороняясь от размахивавшего ножом и высказывавшего реальные угрозы убийством пьяного мужа, Салимова выхватила из его рук нож и нанесла ему два ранения, от которых он впоследствии умер."Судебная коллегия пришла к выводу о том, что указанный вред был причинен Салимовой в состоянии необходимой обороны, поскольку у нее имелись все основания опасаться за свою жизнь… Апелляционным приговором судебной коллегии по уголовным делам Саратовского областного суда Салимова оправдана… за отсутствием в деянии состава преступления. За Салимовой… признано право на реабилитацию", - говорится в сообщении.Согласно материалам суда, муж подсудимой болел раком, но не лечился, много курил и пил спиртное, и в день происшествия вновь пьяным пришел домой, вел себя агрессивно, а когда она объявила о желании уйти ночевать к матери, завязался скандал - мужчина заслонил дверь, толкал жену и избивал.По данным пресс-службы, после этого женщина вернулась к домашним делам, но муж продолжал проявлять агрессию, и женщина попросила оставить ее в покое, но тот, "ответив, что покой ей будет лишь на том свете", схватил нож, размахивая и прикасаясь им к груди и горлу супруги, стал угрожать расправой. Только тогда подсудимая двумя руками вырвала нож из руки мужа и нанесла ему ранения, после чего он, ругаясь, ушел в зал, а сама она с детьми спряталась в комнате с детьми, только утром застала мужа мертвым и сама вызвала полицию.

https://ria.ru/20200721/1574662737.html

саратов

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовский областной суд , саратов, происшествия