https://ria.ru/20200914/samoizolyatsiya-1577218090.html
В Кузбассе возобновили режим самоизоляции для пожилых людей
Режим самоизоляции вводится в Кузбассе для людей 65 лет и старше с 15 по 30 сентября из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:40
2020-09-14T15:40
2020-09-14T15:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кемеровская область
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<strong>КЕМЕРОВО, 14 сен - РИА Новости.</strong> Режим самоизоляции вводится в <a href="https://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast" target="_blank">Кузбассе</a> для людей 65 лет и старше с 15 по 30 сентября из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает оперштаб региона."Для противодействия распространению COVID-19 по предложению главного санитарного врача области для кузбассовцев в возрасте 65 лет и старше вводится режим изоляции в домашних условиях (самоизоляции). Ограничительная мера будет действовать с 15 по 30 сентября", – говорится в сообщении.Уточняется, что пожилые люди могут покидать дом, чтобы посетить медицинскую организацию, аптеку, салоны оптики, торговые объекты, органы госвласти или местного самоуправления, МФЦ, а также в случаях, связанных с семейными нуждами, в том числе для посещения образовательных организаций и оказания помощи родственникам и в иных экстренных случаях.Отмечается, что для получения листка нетрудоспособности необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства к участковому врачу-терапевту.Подчеркивается, что режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.По данным на понедельник, всего в области выявлены 7809 случаев заражения коронавирусом, 70 человек скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 1906 человек, сняты с наблюдения 110 427 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577217858.html
https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577213396.html
кемеровская область
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемеровская область
КЕМЕРОВО, 14 сен - РИА Новости.
Режим самоизоляции вводится в Кузбассе
для людей 65 лет и старше с 15 по 30 сентября из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает оперштаб региона.
"Для противодействия распространению COVID-19 по предложению главного санитарного врача области для кузбассовцев в возрасте 65 лет и старше вводится режим изоляции в домашних условиях (самоизоляции). Ограничительная мера будет действовать с 15 по 30 сентября", – говорится в сообщении.
Уточняется, что пожилые люди могут покидать дом, чтобы посетить медицинскую организацию, аптеку, салоны оптики, торговые объекты, органы госвласти или местного самоуправления, МФЦ, а также в случаях, связанных с семейными нуждами, в том числе для посещения образовательных организаций и оказания помощи родственникам и в иных экстренных случаях.
Отмечается, что для получения листка нетрудоспособности необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства к участковому врачу-терапевту.
Подчеркивается, что режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
По данным на понедельник, всего в области выявлены 7809 случаев заражения коронавирусом, 70 человек скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 1906 человек, сняты с наблюдения 110 427 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф