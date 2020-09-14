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https://ria.ru/20200914/saakashvili-1577193121.html
Юристы объяснили, почему Саакашвили не может стать премьером Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который обещает вернуться на родину и стать премьер-министром на два года, не сможет стать главой правительства и... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T09:02
2020-09-14T09:02
михаил саакашвили
грузия
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Бывший президент Грузии <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Саакашвили</a>, который обещает вернуться на родину и стать премьер-министром на два года, не сможет стать главой правительства и даже депутатом, так как не владеет грузинским гражданством, заявили РИА Новости специалисты по конституционному праву.Саакашвили был лишен грузинского гражданства в 2015 году после того, как получил украинский паспорт. Чтобы получить или восстановить грузинское гражданство, Саакашвили должен обратиться с соответствующей просьбой к президенту Саломе Зурабишвили. Сам он сообщал, что собирается вернуть гражданство через суд. Ранее Зурабишвили дала отрицательный ответ на вопрос о том, предоставит ли она Саакашвили гражданство Грузии.Ранее Саакашвили заявил, что возвращается из Украины в Грузию. Бывший глава государства признался, что во время его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии негативно оценили заявление Саакашвили, министр юстиции Тея Цулукиани пообещала, что он будет задержан сразу при пересечении границы.Недавно Саакашвили приветствовал решение своей бывшей партии "Единое национальное движение", которая желает выдвинуть его кандидатуру на должность премьера страны в случае победы на парламентских выборах 31 октября, и заявил, что готов занять данную должность, но максимум на два года. По его словам, этого срока достаточно, чтобы "вытащить Грузию из болота"."Конституция Грузии гласит, что членом парламента и премьер-министром страны может стать человек, у которого есть грузинское гражданство. К тому же, занять должность премьер-министра не имеет право лицо с двойным гражданством. Следовательно, ни членом партийного списка, ни мажоритарным кандидатом и ни кандидатом в премьеры он (Саакашвили - ред.) стать не сможет",- заявил конституционалист Вахтанг Хмаладзе.Отвечая на вопрос о том, может ли гражданин стать премьер-министром не приезжая в Грузию, юрист пояснил, что "каких-либо ограничений в данном контексте не существует", но опять же, лишь в том случае, если он является гражданином Грузии."Выражение доверия премьеру и его правительству происходит в парламенте путем голосования. Конечно, кто-то из членов представленного кабмина может не находиться в Грузии по разным причинам, это могут быть командировка, отпуск, бюллетень. Однако я не припоминаю в практике такого, чтобы член правительства, которому выражают доверие, не присутствовал в парламенте. При этом формального ограничения не существует",- добавил Хмаладзе.Юрист, конституционалист Вахушти Менабде сообщил РИА Новости, что "согласно конституции, депутат должен быть гражданином Грузии, так же как и премьер"."Для того, что бы человека внесли в избирательный партийный список, он так же должен обязательно быть гражданином Грузии",- заявил он.Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая текущего года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/saakashvili--1577066569.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/peskov--1577039627.html
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михаил саакашвили, грузия, в мире

Юристы объяснили, почему Саакашвили не может стать премьером Грузии

09:02 14.09.2020
14122
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 14 сен - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который обещает вернуться на родину и стать премьер-министром на два года, не сможет стать главой правительства и даже депутатом, так как не владеет грузинским гражданством, заявили РИА Новости специалисты по конституционному праву.
Саакашвили был лишен грузинского гражданства в 2015 году после того, как получил украинский паспорт. Чтобы получить или восстановить грузинское гражданство, Саакашвили должен обратиться с соответствующей просьбой к президенту Саломе Зурабишвили. Сам он сообщал, что собирается вернуть гражданство через суд. Ранее Зурабишвили дала отрицательный ответ на вопрос о том, предоставит ли она Саакашвили гражданство Грузии.
Ранее Саакашвили заявил, что возвращается из Украины в Грузию. Бывший глава государства признался, что во время его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии негативно оценили заявление Саакашвили, министр юстиции Тея Цулукиани пообещала, что он будет задержан сразу при пересечении границы.
Недавно Саакашвили приветствовал решение своей бывшей партии "Единое национальное движение", которая желает выдвинуть его кандидатуру на должность премьера страны в случае победы на парламентских выборах 31 октября, и заявил, что готов занять данную должность, но максимум на два года. По его словам, этого срока достаточно, чтобы "вытащить Грузию из болота".
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"Конституция Грузии гласит, что членом парламента и премьер-министром страны может стать человек, у которого есть грузинское гражданство. К тому же, занять должность премьер-министра не имеет право лицо с двойным гражданством. Следовательно, ни членом партийного списка, ни мажоритарным кандидатом и ни кандидатом в премьеры он (Саакашвили - ред.) стать не сможет",- заявил конституционалист Вахтанг Хмаладзе.
Отвечая на вопрос о том, может ли гражданин стать премьер-министром не приезжая в Грузию, юрист пояснил, что "каких-либо ограничений в данном контексте не существует", но опять же, лишь в том случае, если он является гражданином Грузии.
"Выражение доверия премьеру и его правительству происходит в парламенте путем голосования. Конечно, кто-то из членов представленного кабмина может не находиться в Грузии по разным причинам, это могут быть командировка, отпуск, бюллетень. Однако я не припоминаю в практике такого, чтобы член правительства, которому выражают доверие, не присутствовал в парламенте. При этом формального ограничения не существует",- добавил Хмаладзе.
Юрист, конституционалист Вахушти Менабде сообщил РИА Новости, что "согласно конституции, депутат должен быть гражданином Грузии, так же как и премьер".
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"Для того, что бы человека внесли в избирательный партийный список, он так же должен обязательно быть гражданином Грузии",- заявил он.
Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая текущего года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
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Михаил СаакашвилиГрузияВ мире
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