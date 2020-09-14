https://ria.ru/20200914/regiony-1577234508.html

Путин и Лукашенко поручили организовать встречу глав регионов двух стран

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко дали поручение в ближайшее время организовать встречу глав регионов двух стран, сообщил... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T20:05

2020-09-14T20:05

2020-09-14T20:53

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

сочи

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президенты РФ и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> дали поручение в ближайшее время организовать встречу глав регионов двух стран, сообщил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Встреча президентов состоялась в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>."Путин и Лукашенко условились продолжить работу по подготовке очередного российско-белорусского форума регионов. Есть планы о проведении этого мероприятия в конце сентября. Сроки будут уточняться", - сказал Песков журналистам.Песков подчеркнул, что диалог по линии регионов представляется двум президентам чрезвычайно важным."Для этого также президенты условились в плане подготовки этого форума организовать встречу между отдельными руководителями регионов. Такая встреча будет в ближайшее время организована", - отметил Песков.Пресс-секретарь президента РФ отметил, что будут продолжены и контакты двух стран в гуманитарной сфере, в том числе по линии научных учреждений и учебных заведений. "Это будет обязательно сделано, об этом тоже заходила речь сегодня в беседе Путина и Лукашенко", - уточнил Песков.

https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577234332.html

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сочи

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, сочи, белоруссия, политика