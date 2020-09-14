Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200914/regiony-1577234508.html
Путин и Лукашенко поручили организовать встречу глав регионов двух стран
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко дали поручение в ближайшее время организовать встречу глав регионов двух стран, сообщил... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T20:05
2020-09-14T20:53
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
сочи
белоруссия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577197380_0:75:2840:1673_1400x0_80_0_0_ff85c73bad7b47bd2a039853327057f5.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президенты РФ и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> дали поручение в ближайшее время организовать встречу глав регионов двух стран, сообщил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Встреча президентов состоялась в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>."Путин и Лукашенко условились продолжить работу по подготовке очередного российско-белорусского форума регионов. Есть планы о проведении этого мероприятия в конце сентября. Сроки будут уточняться", - сказал Песков журналистам.Песков подчеркнул, что диалог по линии регионов представляется двум президентам чрезвычайно важным."Для этого также президенты условились в плане подготовки этого форума организовать встречу между отдельными руководителями регионов. Такая встреча будет в ближайшее время организована", - отметил Песков.Пресс-секретарь президента РФ отметил, что будут продолжены и контакты двух стран в гуманитарной сфере, в том числе по линии научных учреждений и учебных заведений. "Это будет обязательно сделано, об этом тоже заходила речь сегодня в беседе Путина и Лукашенко", - уточнил Песков.
https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577234332.html
1
сочи
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577197380_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_729b2ac68a51b7de154e8f4e2b69b102.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, сочи, белоруссия, политика

Путин и Лукашенко поручили организовать встречу глав регионов двух стран

20:05 14.09.2020 (обновлено: 20:53 14.09.2020)
752
© РИА Новости / Валерий МельниковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко дали поручение в ближайшее время организовать встречу глав регионов двух стран, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встреча президентов состоялась в Сочи.
"Путин и Лукашенко условились продолжить работу по подготовке очередного российско-белорусского форума регионов. Есть планы о проведении этого мероприятия в конце сентября. Сроки будут уточняться", - сказал Песков журналистам.
Песков подчеркнул, что диалог по линии регионов представляется двум президентам чрезвычайно важным.
"Для этого также президенты условились в плане подготовки этого форума организовать встречу между отдельными руководителями регионов. Такая встреча будет в ближайшее время организована", - отметил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что будут продолжены и контакты двух стран в гуманитарной сфере, в том числе по линии научных учреждений и учебных заведений. "Это будет обязательно сделано, об этом тоже заходила речь сегодня в беседе Путина и Лукашенко", - уточнил Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 20:02Протесты в Белоруссии
Кремль назвал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
3850014
Обсудить 1
Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинСочиБелоруссияПолитика
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в аэропорту Сочи
Кремль назвал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков рассказал, на что Белоруссии будет выделен новый кредит
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Путин поручил подготовить партию вакцины от коронавируса для Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи (стоп-кадр видео)
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Путин и Лукашенко договорились активизировать работу ключевых предприятий
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Путин и Лукашенко обсудили конституционную реформу в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Путин и Лукашенко обсудили поставки энергоносителей
Московский Кремль
Кремль оценил вероятность "украинского сценария" с кредитом Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
В МИД прокомментировали совет Мааса обратиться в ОЗХО из-за Навального
Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Поставки американского газа в Европу рухнули
Так художник представил себе генетическую программу, управляющую старением мозга
Разгадана загадка, почему с возрастом ощущение времени меняется
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремову предрекли тяжелые последствия отказа от алкоголя в тюрьме
Граница России и Белоруссии
Резерв российских силовиков снимут с границы с Белоруссией
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике
03:12Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Российские ученые нашли следы жизни внутри древнего метеорита
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
Лента новостейМолния