https://ria.ru/20200914/putin-1577222170.html
Путин напомнил о плане совместных с Белоруссией военных мероприятий
Президент России Владимир Путин заявил, что в течение года на территории России и Белоруссии предусмотрены мероприятия по линии военных, они пройдут, как и... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:33
2020-09-14T16:33
2020-09-14T17:59
александр лукашенко
владимир путин
сочи
белоруссия
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что в течение года на территории России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> предусмотрены мероприятия по линии военных, они пройдут, как и планировалось."Александр Григорьевич, что касается военной составляющей, вы правы, у нас есть план, он будет реализован, осуществляться будет. В течение года у нас и на территории Белоруссии, и на территории России практически каждый месяц предусмотрены какие-то мероприятия. И как планировали раньше, так все и будем делать", - сказал Путин на встрече с главой Белоруссии.Встреча проходила в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>. Кадры показали в эфире российских телеканалов.
https://ria.ru/20200914/armii-1577221726.html
1
сочи
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"У нас есть план. Он будет реализован", – Путин о совместных военных мероприятиях с Белоруссией
Военные учения РФ и Белоруссии были запланированы в прошлом году, после выполнения задач российские подразделения вернутся к местам дислокации, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
2020-09-14T16:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия, безопасность, в мире