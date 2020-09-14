https://ria.ru/20200914/putin-1577222170.html

Путин напомнил о плане совместных с Белоруссией военных мероприятий

Президент России Владимир Путин заявил, что в течение года на территории России и Белоруссии предусмотрены мероприятия по линии военных, они пройдут, как и... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:33

2020-09-14T16:33

2020-09-14T17:59

александр лукашенко

владимир путин

сочи

белоруссия

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что в течение года на территории России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> предусмотрены мероприятия по линии военных, они пройдут, как и планировалось."Александр Григорьевич, что касается военной составляющей, вы правы, у нас есть план, он будет реализован, осуществляться будет. В течение года у нас и на территории Белоруссии, и на территории России практически каждый месяц предусмотрены какие-то мероприятия. И как планировали раньше, так все и будем делать", - сказал Путин на встрече с главой Белоруссии.Встреча проходила в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>. Кадры показали в эфире российских телеканалов.

https://ria.ru/20200914/armii-1577221726.html

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сочи

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"У нас есть план. Он будет реализован", – Путин о совместных военных мероприятиях с Белоруссией Военные учения РФ и Белоруссии были запланированы в прошлом году, после выполнения задач российские подразделения вернутся к местам дислокации, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. 2020-09-14T16:33 true PT0M44S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия, безопасность, в мире