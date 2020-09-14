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https://ria.ru/20200914/putin-1577222170.html
Путин напомнил о плане совместных с Белоруссией военных мероприятий
Президент России Владимир Путин заявил, что в течение года на территории России и Белоруссии предусмотрены мероприятия по линии военных, они пройдут, как и... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:33
2020-09-14T17:59
александр лукашенко
владимир путин
сочи
белоруссия
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что в течение года на территории России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> предусмотрены мероприятия по линии военных, они пройдут, как и планировалось."Александр Григорьевич, что касается военной составляющей, вы правы, у нас есть план, он будет реализован, осуществляться будет. В течение года у нас и на территории Белоруссии, и на территории России практически каждый месяц предусмотрены какие-то мероприятия. И как планировали раньше, так все и будем делать", - сказал Путин на встрече с главой Белоруссии.Встреча проходила в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>. Кадры показали в эфире российских телеканалов.
https://ria.ru/20200914/armii-1577221726.html
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сочи
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
"У нас есть план. Он будет реализован", – Путин о совместных военных мероприятиях с Белоруссией
Военные учения РФ и Белоруссии были запланированы в прошлом году, после выполнения задач российские подразделения вернутся к местам дислокации, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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РИА Новости
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александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия, безопасность, в мире

Путин напомнил о плане совместных с Белоруссией военных мероприятий

16:33 14.09.2020 (обновлено: 17:59 14.09.2020)
832
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в течение года на территории России и Белоруссии предусмотрены мероприятия по линии военных, они пройдут, как и планировалось.
"Александр Григорьевич, что касается военной составляющей, вы правы, у нас есть план, он будет реализован, осуществляться будет. В течение года у нас и на территории Белоруссии, и на территории России практически каждый месяц предусмотрены какие-то мероприятия. И как планировали раньше, так все и будем делать", - сказал Путин на встрече с главой Белоруссии.
Встреча проходила в Сочи. Кадры показали в эфире российских телеканалов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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