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ЛНР опасается провокаций Киева во время визита польской делегации
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций украинских силовиков во время визита польской делегации на... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:56
2020-09-14T13:56
ситуация в днр и лнр
сергей наев
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
киев
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости.</strong> Народная милиция самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> опасается провокаций украинских силовиков во время визита польской делегации на подконтрольную <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территорию <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>, заявил в понедельник офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.По его словам, на позиции 24 бригады украинских силовиков 15 сентября прибывает командующий объединенными силами <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВС Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Наев</a> с польской делегацией."С целью демонстрации польским офицерам якобы высокого уровня подготовки украинских боевиков в зону ответственности бригады (украинских силовиков - ред.) прибыла группа офицеров сводного отряда информационно-психологических операций сил специальных операций (ССО) ВСУ", - заявил Мазейкин на брифинге.Офицер пресс-службы уточнил, что, по информации Народной милиции ЛНР, командующий прибывшей группой предложил на утверждение "план постановочной огневой провокации якобы со стороны подразделений Народной милиции ЛНР" в то время, пока польская делегация и представители СМИ будут находиться в районе подконтрольного Киеву поселка Мироновский у линии соприкосновения в Донбассе."Мы предостерегаем должностных лиц ВСУ от совершения необдуманных действий и нарушений условий перемирия", - заявил Мазейкин.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20200910/pozhar-1577063538.html
донбасс
луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, сергей наев, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире

ЛНР опасается провокаций Киева во время визита польской делегации

13:56 14.09.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций украинских силовиков во время визита польской делегации на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, заявил в понедельник офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.
По его словам, на позиции 24 бригады украинских силовиков 15 сентября прибывает командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев с польской делегацией.
"С целью демонстрации польским офицерам якобы высокого уровня подготовки украинских боевиков в зону ответственности бригады (украинских силовиков - ред.) прибыла группа офицеров сводного отряда информационно-психологических операций сил специальных операций (ССО) ВСУ", - заявил Мазейкин на брифинге.
Офицер пресс-службы уточнил, что, по информации Народной милиции ЛНР, командующий прибывшей группой предложил на утверждение "план постановочной огневой провокации якобы со стороны подразделений Народной милиции ЛНР" в то время, пока польская делегация и представители СМИ будут находиться в районе подконтрольного Киеву поселка Мироновский у линии соприкосновения в Донбассе.
"Мы предостерегаем должностных лиц ВСУ от совершения необдуманных действий и нарушений условий перемирия", - заявил Мазейкин.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСергей НаевДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевВ мире
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