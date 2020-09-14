https://ria.ru/20200914/privivka-1577200669.html

Более 250 москвичей сделали прививку от коронавируса

Более 250 москвичей сделали прививку от COVID-19 за 5 дней исследования, подавляющее большинство после прививки чувствует себя отлично, сообщает столичный... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T11:27

2020-09-14T11:27

2020-09-14T11:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Более 250 москвичей сделали прививку от COVID-19 за 5 дней исследования, подавляющее большинство после прививки чувствует себя отлично, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник.Отмечается, что у остальных наблюдаются слабовыраженные симптомы – незначительное повышение температуры тела.Уточняется, что сейчас исследование вакцины проводится на базе семи центров, на этой неделе их количество будет увеличено до 20.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва