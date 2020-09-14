https://ria.ru/20200914/privivka-1577200669.html
Более 250 москвичей сделали прививку от коронавируса
Более 250 москвичей сделали прививку от COVID-19 за 5 дней исследования, подавляющее большинство после прививки чувствует себя отлично, сообщает столичный... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:27
2020-09-14T11:27
2020-09-14T11:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Более 250 москвичей сделали прививку от COVID-19 за 5 дней исследования, подавляющее большинство после прививки чувствует себя отлично, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник.Отмечается, что у остальных наблюдаются слабовыраженные симптомы – незначительное повышение температуры тела.Уточняется, что сейчас исследование вакцины проводится на базе семи центров, на этой неделе их количество будет увеличено до 20.
1
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 250 москвичей сделали прививку от COVID-19 за 5 дней исследования, подавляющее большинство после прививки чувствует себя отлично, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник.
"За 5 дней исследования вакцины от коронавирусной инфекции прививки на базе первых 7 открывшихся центров сделали более 250 москвичей. Врачи тщательно следят за состоянием здоровья прошедших вакцинацию. Абсолютное большинство чувствует себя отлично – 75% участников исследования сегодня не наблюдают никаких симптомов или недомоганий", – говорится в сообщении.
Отмечается, что у остальных наблюдаются слабовыраженные симптомы – незначительное повышение температуры тела.
Уточняется, что сейчас исследование вакцины проводится на базе семи центров, на этой неделе их количество будет увеличено до 20.