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Более 250 москвичей сделали прививку от коронавируса
Более 250 москвичей сделали прививку от COVID-19 за 5 дней исследования, подавляющее большинство после прививки чувствует себя отлично, сообщает столичный... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:27
2020-09-14T11:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Более 250 москвичей сделали прививку от COVID-19 за 5 дней исследования, подавляющее большинство после прививки чувствует себя отлично, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник.Отмечается, что у остальных наблюдаются слабовыраженные симптомы – незначительное повышение температуры тела.Уточняется, что сейчас исследование вакцины проводится на базе семи центров, на этой неделе их количество будет увеличено до 20.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

Более 250 москвичей сделали прививку от коронавируса

11:27 14.09.2020 (обновлено: 11:36 14.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 250 москвичей сделали прививку от COVID-19 за 5 дней исследования, подавляющее большинство после прививки чувствует себя отлично, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник.

"За 5 дней исследования вакцины от коронавирусной инфекции прививки на базе первых 7 открывшихся центров сделали более 250 москвичей. Врачи тщательно следят за состоянием здоровья прошедших вакцинацию. Абсолютное большинство чувствует себя отлично – 75% участников исследования сегодня не наблюдают никаких симптомов или недомоганий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у остальных наблюдаются слабовыраженные симптомы – незначительное повышение температуры тела.
Уточняется, что сейчас исследование вакцины проводится на базе семи центров, на этой неделе их количество будет увеличено до 20.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
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