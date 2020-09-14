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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200914/premiya-1577205275.html
Утилизатор электронных отходов из Москвы получил экологическую премию EWA
Московская корпорация "Экополис", занимающаяся переработкой электронных и электрических отходов, стала лауреатом международной экологической премии EcwaTech &... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:32
2020-09-14T12:32
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости</strong>. Московская корпорация "Экополис", занимающаяся переработкой электронных и электрических отходов, стала лауреатом международной экологической премии EcwaTech &amp; WasteTech Awards (EWA), сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Премия EWA вручалась впервые, награждение состоялась в рамках крупнейшей в России международной выставки по управлению отходами, природоохранным технологиям, экологии и возобновляемой энергетике "ВэйстТэк 2020"."Технологические решения компании, которые уже доказали свою эффективность на практике, получили международное признание. Это единственный в нашей стране перерабатывающий комплекс, обеспечивающий полный цикл утилизации электронных отходов. У корпорации три завода, два из них располагаются в Москве. Они образуют единую производственную цепочку, которая позволяет до 95% перерабатываемого сырья вернуть в экономику в качестве вторичных материалов", – приводятся в сообщении слова руководителя ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александра Прохорова</a>.Московская корпорация "Экополис", созданная в 2017 году, управляет пока единственным в России высокотехнологичным комплексом заводов по экологической переработке электронных и электрических отходов. Компания также активно работает над созданием инфраструктуры по сбору старой электроники у населения и промышленных предприятий. С начала года предприятие вышло на показатель переработки порядка 2 тысяч тонн электронного мусора в месяц, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20200908/moskva-1576922817.html
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александр прохоров, москва

Утилизатор электронных отходов из Москвы получил экологическую премию EWA

12:32 14.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКомплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Московская корпорация "Экополис", занимающаяся переработкой электронных и электрических отходов, стала лауреатом международной экологической премии EcwaTech & WasteTech Awards (EWA), сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Премия EWA вручалась впервые, награждение состоялась в рамках крупнейшей в России международной выставки по управлению отходами, природоохранным технологиям, экологии и возобновляемой энергетике "ВэйстТэк 2020".
Экологическая акция Час Земли - 2017 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 11:59Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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"Технологические решения компании, которые уже доказали свою эффективность на практике, получили международное признание. Это единственный в нашей стране перерабатывающий комплекс, обеспечивающий полный цикл утилизации электронных отходов. У корпорации три завода, два из них располагаются в Москве. Они образуют единую производственную цепочку, которая позволяет до 95% перерабатываемого сырья вернуть в экономику в качестве вторичных материалов", – приводятся в сообщении слова руководителя ДИПП Александра Прохорова.
Московская корпорация "Экополис", созданная в 2017 году, управляет пока единственным в России высокотехнологичным комплексом заводов по экологической переработке электронных и электрических отходов. Компания также активно работает над созданием инфраструктуры по сбору старой электроники у населения и промышленных предприятий. С начала года предприятие вышло на показатель переработки порядка 2 тысяч тонн электронного мусора в месяц, уточняется в сообщении.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
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