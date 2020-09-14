https://ria.ru/20200914/premiya-1577205275.html

Утилизатор электронных отходов из Москвы получил экологическую премию EWA

Московская корпорация "Экополис", занимающаяся переработкой электронных и электрических отходов, стала лауреатом международной экологической премии EcwaTech &... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:32

2020-09-14T12:32

2020-09-14T12:32

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости</strong>. Московская корпорация "Экополис", занимающаяся переработкой электронных и электрических отходов, стала лауреатом международной экологической премии EcwaTech & WasteTech Awards (EWA), сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Премия EWA вручалась впервые, награждение состоялась в рамках крупнейшей в России международной выставки по управлению отходами, природоохранным технологиям, экологии и возобновляемой энергетике "ВэйстТэк 2020"."Технологические решения компании, которые уже доказали свою эффективность на практике, получили международное признание. Это единственный в нашей стране перерабатывающий комплекс, обеспечивающий полный цикл утилизации электронных отходов. У корпорации три завода, два из них располагаются в Москве. Они образуют единую производственную цепочку, которая позволяет до 95% перерабатываемого сырья вернуть в экономику в качестве вторичных материалов", – приводятся в сообщении слова руководителя ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александра Прохорова</a>.Московская корпорация "Экополис", созданная в 2017 году, управляет пока единственным в России высокотехнологичным комплексом заводов по экологической переработке электронных и электрических отходов. Компания также активно работает над созданием инфраструктуры по сбору старой электроники у населения и промышленных предприятий. С начала года предприятие вышло на показатель переработки порядка 2 тысяч тонн электронного мусора в месяц, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20200908/moskva-1576922817.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, москва