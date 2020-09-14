https://ria.ru/20200914/pozhary-1577204657.html
Вице-премьер Абрамченко заявила, что пик лесных пожаров в России пройден
Ситуация с лесными пожарами в России стабилизирована, пик пройден, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:24
2020-09-14T12:24
2020-09-14T12:24
виктория абрамченко
поволжье
михаил мишустин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576959703_0:118:1500:963_1400x0_80_0_0_dd1893e2887924ed32ed8bf3869e9155.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с лесными пожарами в России стабилизирована, пик пройден, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко."Ситуация с лесными пожарами на сегодняшний день стабилизирована, основной пик летней горимости пройден", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Viktorija_Abramchenko/" target="_blank" data-auto="true">Абрамченко</a> на совещании у премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a>.Она уточнила, что на протяжении пяти месяцев на значительной территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов, а также ряда регионов <a href="http://ria.ru/location_Povolzhe/" target="_blank" data-auto="true">Поволжья</a> было жарко и мало осадков, в том числе на заполярных территориях. Эти факторы стали основной причиной лесных пожаров.
https://ria.ru/20200914/pozhary-1577203306.html
1
поволжье
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576959703_164:0:1448:963_1400x0_80_0_0_f07fcfbea53bc0cb41610efd39eb3185.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория абрамченко, поволжье, михаил мишустин, происшествия