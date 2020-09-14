https://ria.ru/20200914/pozhary-1577204657.html

Вице-премьер Абрамченко заявила, что пик лесных пожаров в России пройден

Ситуация с лесными пожарами в России стабилизирована, пик пройден, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:24

2020-09-14T12:24

2020-09-14T12:24

виктория абрамченко

поволжье

михаил мишустин

происшествия

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с лесными пожарами в России стабилизирована, пик пройден, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко."Ситуация с лесными пожарами на сегодняшний день стабилизирована, основной пик летней горимости пройден", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Viktorija_Abramchenko/" target="_blank" data-auto="true">Абрамченко</a> на совещании у премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a>.Она уточнила, что на протяжении пяти месяцев на значительной территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов, а также ряда регионов <a href="http://ria.ru/location_Povolzhe/" target="_blank" data-auto="true">Поволжья</a> было жарко и мало осадков, в том числе на заполярных территориях. Эти факторы стали основной причиной лесных пожаров.

https://ria.ru/20200914/pozhary-1577203306.html

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поволжье

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория абрамченко, поволжье, михаил мишустин, происшествия