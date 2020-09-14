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Вице-премьер Абрамченко заявила, что пик лесных пожаров в России пройден
Ситуация с лесными пожарами в России стабилизирована, пик пройден, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:24
2020-09-14T12:24
виктория абрамченко
поволжье
михаил мишустин
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с лесными пожарами в России стабилизирована, пик пройден, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко."Ситуация с лесными пожарами на сегодняшний день стабилизирована, основной пик летней горимости пройден", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Viktorija_Abramchenko/" target="_blank" data-auto="true">Абрамченко</a> на совещании у премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a>.Она уточнила, что на протяжении пяти месяцев на значительной территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов, а также ряда регионов <a href="http://ria.ru/location_Povolzhe/" target="_blank" data-auto="true">Поволжья</a> было жарко и мало осадков, в том числе на заполярных территориях. Эти факторы стали основной причиной лесных пожаров.
https://ria.ru/20200914/pozhary-1577203306.html
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поволжье
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виктория абрамченко, поволжье, михаил мишустин, происшествия

Вице-премьер Абрамченко заявила, что пик лесных пожаров в России пройден

12:24 14.09.2020
97
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевСотрудники противопожарной службы тушат лесной пожар
Сотрудники противопожарной службы тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в России стабилизирована, пик пройден, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Ситуация с лесными пожарами на сегодняшний день стабилизирована, основной пик летней горимости пройден", - сказала Абрамченко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.
Она уточнила, что на протяжении пяти месяцев на значительной территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов, а также ряда регионов Поволжья было жарко и мало осадков, в том числе на заполярных территориях. Эти факторы стали основной причиной лесных пожаров.
Лесной пожар в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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Виктория АбрамченкоПоволжьеМихаил МишустинПроисшествия
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