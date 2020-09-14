https://ria.ru/20200914/pozhary-1577203306.html

Мишустин оценил ситуацию с лесными пожарами в регионах

Ситуация с лесными пожарами в ряде регионов была напряженной, важно восстановить утраченные леса, подписано распоряжение кабмина о выдаче субвенций регионам на... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:06

2020-09-14T12:06

2020-09-14T12:18

михаил мишустин

новости - экология

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576638165_0:1:1100:620_1400x0_80_0_0_2e6c42aff799e57ad15644e77f8cd9e2.jpg

<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с лесными пожарами в ряде регионов была напряженной, важно восстановить утраченные леса, подписано распоряжение кабмина о выдаче субвенций регионам на эти цели, сообщил премьер-министр РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a>.Мишустин отметил, что для этого правительство скорректировало методику расчета субвенций из федерального бюджета."Регионы получают эти средства, в том числе, на борьбу с пожарами и восстановление лесов. Теперь за счет субвенций субъекты Федерации смогут обеспечить объемы закупки противопожарного снаряжения, необходимой техники и оборудования. Соответствующее постановление правительства подписано", - отметил премьер.По его словам, эти меры помогут регионам активнее восстанавливать леса, утраченные из-за пожаров или других неблагоприятных природных явлений, и будут способствовать реализации федерального проекта по сохранению лесов в рамках нацпроекта "Экология".

https://ria.ru/20200907/pozhar-1576876566.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, новости - экология, происшествия