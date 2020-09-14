https://ria.ru/20200914/pozhary-1577203306.html
Мишустин оценил ситуацию с лесными пожарами в регионах
Ситуация с лесными пожарами в ряде регионов была напряженной, важно восстановить утраченные леса, подписано распоряжение кабмина о выдаче субвенций регионам на... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:06
2020-09-14T12:06
2020-09-14T12:18
михаил мишустин
новости - экология
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с лесными пожарами в ряде регионов была напряженной, важно восстановить утраченные леса, подписано распоряжение кабмина о выдаче субвенций регионам на эти цели, сообщил премьер-министр РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a>.Мишустин отметил, что для этого правительство скорректировало методику расчета субвенций из федерального бюджета."Регионы получают эти средства, в том числе, на борьбу с пожарами и восстановление лесов. Теперь за счет субвенций субъекты Федерации смогут обеспечить объемы закупки противопожарного снаряжения, необходимой техники и оборудования. Соответствующее постановление правительства подписано", - отметил премьер.По его словам, эти меры помогут регионам активнее восстанавливать леса, утраченные из-за пожаров или других неблагоприятных природных явлений, и будут способствовать реализации федерального проекта по сохранению лесов в рамках нацпроекта "Экология".
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, новости - экология, происшествия
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Ситуация с лесными пожарами в ряде регионов была напряженной, важно восстановить утраченные леса, подписано распоряжение кабмина о выдаче субвенций регионам на эти цели, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"В этом году в ряде регионов ситуация с лесными пожарами была достаточно напряженной. Благодаря своевременно принятым мерам по борьбе с пожарами угрозы жизни людей и объектам экономики были исключены. Теперь важно восстановить утраченные леса", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что для этого правительство скорректировало методику расчета субвенций из федерального бюджета.
"Регионы получают эти средства, в том числе, на борьбу с пожарами и восстановление лесов. Теперь за счет субвенций субъекты Федерации смогут обеспечить объемы закупки противопожарного снаряжения, необходимой техники и оборудования. Соответствующее постановление правительства подписано", - отметил премьер.
По его словам, эти меры помогут регионам активнее восстанавливать леса, утраченные из-за пожаров или других неблагоприятных природных явлений, и будут способствовать реализации федерального проекта по сохранению лесов в рамках нацпроекта "Экология".