https://ria.ru/20200914/pozhar-1577238498.html

В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек

Тело мужчины обнаружено в ходе тушения пожара в однокомнатной квартире многоквартирного дома в Нижнекамске в понедельник вечером, сообщает главное управление... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T22:48

2020-09-14T22:48

2020-09-14T22:48

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан (татарстан)

нижнекамск

происшествия

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<strong>КАЗАНЬ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Тело мужчины обнаружено в ходе тушения пожара в однокомнатной квартире многоквартирного дома в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnekamsk/" target="_blank" data-auto="true">Нижнекамске</a> в понедельник вечером, сообщает главное управление <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по Татарстану.По информации МЧС, сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Сююмбике, 42 в Нижнекамске поступило в 20.55. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение в однокомнатной квартире. В 21.43 пожар был локализован, в 21.47 последствия пожара полностью ликвидированы."В 21.45 в квартире обнаружено тело погибшего мужчины, личность устанавливается. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что проверяет сообщение о хлопке газа с последующим горением. Для проверки информации на место выехала следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20200913/pozhar-1577171434.html

республика татарстан (татарстан)

нижнекамск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), нижнекамск, происшествия