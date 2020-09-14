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В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
Тело мужчины обнаружено в ходе тушения пожара в однокомнатной квартире многоквартирного дома в Нижнекамске в понедельник вечером, сообщает главное управление... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T22:48
2020-09-14T22:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
нижнекамск
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Тело мужчины обнаружено в ходе тушения пожара в однокомнатной квартире многоквартирного дома в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnekamsk/" target="_blank" data-auto="true">Нижнекамске</a> в понедельник вечером, сообщает главное управление <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по Татарстану.По информации МЧС, сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Сююмбике, 42 в Нижнекамске поступило в 20.55. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение в однокомнатной квартире. В 21.43 пожар был локализован, в 21.47 последствия пожара полностью ликвидированы."В 21.45 в квартире обнаружено тело погибшего мужчины, личность устанавливается. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что проверяет сообщение о хлопке газа с последующим горением. Для проверки информации на место выехала следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20200913/pozhar-1577171434.html
республика татарстан (татарстан)
нижнекамск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), нижнекамск, происшествия

В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек

22:48 14.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 14 сен - РИА Новости. Тело мужчины обнаружено в ходе тушения пожара в однокомнатной квартире многоквартирного дома в Нижнекамске в понедельник вечером, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
По информации МЧС, сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Сююмбике, 42 в Нижнекамске поступило в 20.55. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение в однокомнатной квартире. В 21.43 пожар был локализован, в 21.47 последствия пожара полностью ликвидированы.
"В 21.45 в квартире обнаружено тело погибшего мужчины, личность устанавливается. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что проверяет сообщение о хлопке газа с последующим горением. Для проверки информации на место выехала следственно-оперативная группа.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)НижнекамскПроисшествия
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