https://ria.ru/20200914/pokholodanie-1577199872.html

Синоптики рассказали, сколько продлится похолодание в Москве

Температура воздуха в Москве на следующей неделе вновь повысится до плюс 18-19 градусов после резкого похолодания, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T11:11

2020-09-14T11:11

2020-09-14T12:48

татьяна позднякова

погода

москва

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Температура воздуха в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на следующей неделе вновь повысится до плюс 18-19 градусов после резкого похолодания, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Ранее она отметила, что к пятнице 18 сентября в столице резко похолодает до плюс 11-13 градусов, ожидается пасмурная ветреная погода, которая распространится и на выходные дни."Но не исключено, что на следующей неделе погода будет улучшаться, у нас прекратятся дожди, и не исключено, что вновь температура повысится до плюс 18-19 градусов. То есть период холодной погоды будет кратковременным", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20200807/1575498031.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва