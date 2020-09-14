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https://ria.ru/20200914/pokholodanie-1577199872.html
Синоптики рассказали, сколько продлится похолодание в Москве
Температура воздуха в Москве на следующей неделе вновь повысится до плюс 18-19 градусов после резкого похолодания, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:11
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татьяна позднякова
погода
москва
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Температура воздуха в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на следующей неделе вновь повысится до плюс 18-19 градусов после резкого похолодания, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Ранее она отметила, что к пятнице 18 сентября в столице резко похолодает до плюс 11-13 градусов, ожидается пасмурная ветреная погода, которая распространится и на выходные дни."Но не исключено, что на следующей неделе погода будет улучшаться, у нас прекратятся дожди, и не исключено, что вновь температура повысится до плюс 18-19 градусов. То есть период холодной погоды будет кратковременным", - сказала Позднякова.
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татьяна позднякова, погода, москва

Синоптики рассказали, сколько продлится похолодание в Москве

11:11 14.09.2020 (обновлено: 12:48 14.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на Большой Каменный мост в Москве
Вид на Большой Каменный мост в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Температура воздуха в Москве на следующей неделе вновь повысится до плюс 18-19 градусов после резкого похолодания, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее она отметила, что к пятнице 18 сентября в столице резко похолодает до плюс 11-13 градусов, ожидается пасмурная ветреная погода, которая распространится и на выходные дни.
"Но не исключено, что на следующей неделе погода будет улучшаться, у нас прекратятся дожди, и не исключено, что вновь температура повысится до плюс 18-19 градусов. То есть период холодной погоды будет кратковременным", - сказала Позднякова.
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