https://ria.ru/20200914/pogoda-1577199369.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе

Теплая погода с температурой 17-20 градусов ожидается в Москве в середине недели, но к пятнице похолодает до плюс 11-13 градусов, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T11:01

2020-09-14T11:01

2020-09-14T11:30

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Теплая погода с температурой 17-20 градусов ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в середине недели, но к пятнице похолодает до плюс 11-13 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>."Существенных осадков не ожидается ни во вторник, ни в среду. Ночи станут прохладнее, чем накануне. По области от 6 до 12, в Москве 8-10 градусов. В Москве дневная температура во вторник 15-17, по области 13-18. В среду общий предел по региону - 15-20, а в Москве будет порядка 17-18 градусов", - сказала Позднякова.Она отметила, что в середине недели средняя температура будет выше климатической нормы почти на 2 градуса."Мы считаем, что самый теплый день будет четверг. Мы будем находиться в теплом секторе атлантического циклона, дожди если и будут, то лишь местами. И в Москве воздух прогреется до 18-20 градусов", - сказала Позднякова.Она добавила, что период очень теплой погоды будет коротким, уже в ночь на пятницу Москву пересекут два холодных атмосферных фронта."Температура понизился почти на 10 градусов, что будет заметно и в ночной, и в дневной температуре. Минимальная температура в Москве в пятницу 7-10, по области понижение до 5 градусов, дневная температура в городе около 11-13 градусов. То есть температура воздуха практически окажется близкой к климатической норме. День пятницы обещает быть очень некомфортным. Он будет дождливым и довольно ветреным. Такая прохладная погода продержится в субботу и воскресенье", - сказала Позднякова.

https://radiosputnik.ria.ru/20200912/pogoda-1577127032.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество