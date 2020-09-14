https://ria.ru/20200914/pogoda-1577191346.html

Метеоролог рассказал, какая погода ждет москвичей в понедельник

Облачная погода, местами дожди во второй половине дня ожидается в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T07:59

2020-09-14T07:59

2020-09-14T07:59

александр синенков

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Облачная погода, местами дожди во второй половине дня ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-sinenkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Синенков</a>."Нас ожидает облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами небольшой дождь. Температура воздуха плюс 14-16 в Москве, по области плюс 12-17", - сказал Леус.Синоптик также сообщил, что ожидается западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20200912/leto-1577124376.html

https://ria.ru/20200914/depressiya-1577188456.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, погода, москва, общество