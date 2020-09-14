https://ria.ru/20200914/pogoda-1577191346.html
Метеоролог рассказал, какая погода ждет москвичей в понедельник
Облачная погода, местами дожди во второй половине дня ожидается в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T07:59
2020-09-14T07:59
2020-09-14T07:59
александр синенков
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Облачная погода, местами дожди во второй половине дня ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-sinenkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Синенков</a>."Нас ожидает облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами небольшой дождь. Температура воздуха плюс 14-16 в Москве, по области плюс 12-17", - сказал Леус.Синоптик также сообщил, что ожидается западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20200912/leto-1577124376.html
https://ria.ru/20200914/depressiya-1577188456.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр синенков, погода, москва, общество