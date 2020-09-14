https://ria.ru/20200914/pogoda-1577188943.html

Вильфанд рассказал об одном теплом дне в Центральной России

Четверг станет самым теплым днем на этой неделе в европейской части России, температура может подняться до 21-24 градусов, но затем последует похолодание,... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T02:51

2020-09-14T02:51

2020-09-14T03:08

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Четверг станет самым теплым днем на этой неделе в европейской части <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>, температура может подняться до 21-24 градусов, но затем последует похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.По словам синоптика, погода в наступившей неделе будет неоднородной.В четверг, добавил научный глава Гидрометцентра, благодаря выносу тепла по периферии циклона потеплеет до 21 — 23, местами — до 24 градусов.По словам Вильфанда, речь не идет о бабьем лете, так как погоду будет определять не антициклон. После этого атмосферный фронт переместится к центру европейской части России, что вызовет похолодание на шесть — восемь градусов."Следующие выходные не будут такими комфортными, как нынешние. Как только отмечается такая холодная погода, надо радоваться и ждать бабьего лета", - заключил синоптик.

https://ria.ru/20200912/leto-1577124376.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество