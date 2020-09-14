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Вильфанд рассказал об одном теплом дне в Центральной России
Четверг станет самым теплым днем на этой неделе в европейской части России, температура может подняться до 21-24 градусов, но затем последует похолодание,... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T02:51
2020-09-14T03:08
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Четверг станет самым теплым днем на этой неделе в европейской части <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>, температура может подняться до 21-24 градусов, но затем последует похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.По словам синоптика, погода в наступившей неделе будет неоднородной.В четверг, добавил научный глава Гидрометцентра, благодаря выносу тепла по периферии циклона потеплеет до 21 — 23, местами — до 24 градусов.По словам Вильфанда, речь не идет о бабьем лете, так как погоду будет определять не антициклон. После этого атмосферный фронт переместится к центру европейской части России, что вызовет похолодание на шесть — восемь градусов."Следующие выходные не будут такими комфортными, как нынешние. Как только отмечается такая холодная погода, надо радоваться и ждать бабьего лета", - заключил синоптик.
https://ria.ru/20200912/leto-1577124376.html
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд рассказал об одном теплом дне в Центральной России

02:51 14.09.2020 (обновлено: 03:08 14.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Четверг станет самым теплым днем на этой неделе в европейской части России, температура может подняться до 21-24 градусов, но затем последует похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, погода в наступившей неделе будет неоднородной.

"В европейской России на следующей неделе погода будет разная. В центре европейской России ожидается небольшое понижение до 14-17 градусов, но температура будет выше нормы градуса на два. Небольшие дожди будут в понедельник и среду", - сказал Вильфанд.

В четверг, добавил научный глава Гидрометцентра, благодаря выносу тепла по периферии циклона потеплеет до 21 — 23, местами — до 24 градусов.
По словам Вильфанда, речь не идет о бабьем лете, так как погоду будет определять не антициклон. После этого атмосферный фронт переместится к центру европейской части России, что вызовет похолодание на шесть — восемь градусов.
"Следующие выходные не будут такими комфортными, как нынешние. Как только отмечается такая холодная погода, надо радоваться и ждать бабьего лета", - заключил синоптик.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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