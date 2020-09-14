https://ria.ru/20200914/perekhvat-1577209987.html

Космонавт оценил сообщения о "перехвате" радиолюбителем сигнала с орбиты

Летчик-космонавт Павел Виноградов прокомментировал заявление радиолюбителя Дмитрия Пашкова об обнаружении передачи данных с секретного объекта, оставленного на... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:53

2020-09-14T13:53

2020-09-14T16:34

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россия

павел виноградов

космос - риа наука

китай

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Летчик-космонавт <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Vinogradov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Виноградов</a> прокомментировал заявление радиолюбителя Дмитрия Пашкова об обнаружении передачи данных с секретного объекта, оставленного на орбите китайским космическим кораблем.По его словам, перехватить сигнал с секретного спутника невозможно, а мужчина просто решил таким способом заявить о себе.Собеседник отметил, что любительская радиоаппаратура способна перехватывать лишь телефонные сигналы или радиостанции.Ранее Пашков рассказал РИА Новости, что обнаружил передачу данных с секретного объекта, оставленного на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого прошел в начале сентября. После его полета американские военные обнаружили на орбите с минимальной высотой 332 километра и максимальной — 348 километров неизвестный объект, который обозначили номером 46395 (2020-063G).

https://ria.ru/20200425/1570552993.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, павел виноградов, космос - риа наука, китай