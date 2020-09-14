Космонавт оценил сообщения о "перехвате" радиолюбителем сигнала с орбиты
13:53 14.09.2020 (обновлено: 16:34 14.09.2020)
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© AP Photo / Andy WongСтарт ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" c космодрома Цзюцюань, КНР
© AP Photo / Andy Wong
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Летчик-космонавт Павел Виноградов прокомментировал заявление радиолюбителя Дмитрия Пашкова об обнаружении передачи данных с секретного объекта, оставленного на орбите китайским космическим кораблем.
По его словам, перехватить сигнал с секретного спутника невозможно, а мужчина просто решил таким способом заявить о себе.
"Я думаю, что такие спутники работают на частотах, недоступных радиолюбителям. Как он определил, что это китайский спутник?" — сказал Виноградов в комментарии "Звезде".
Собеседник отметил, что любительская радиоаппаратура способна перехватывать лишь телефонные сигналы или радиостанции.
Ранее Пашков рассказал РИА Новости, что обнаружил передачу данных с секретного объекта, оставленного на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого прошел в начале сентября. После его полета американские военные обнаружили на орбите с минимальной высотой 332 километра и максимальной — 348 километров неизвестный объект, который обозначили номером 46395 (2020-063G).
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