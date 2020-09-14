Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200914/perekhvat-1577209987.html
Космонавт оценил сообщения о "перехвате" радиолюбителем сигнала с орбиты
Летчик-космонавт Павел Виноградов прокомментировал заявление радиолюбителя Дмитрия Пашкова об обнаружении передачи данных с секретного объекта, оставленного на... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:53
2020-09-14T16:34
риа наука
россия
павел виноградов
космос - риа наука
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576771560_0:40:3000:1728_1400x0_80_0_0_6064993337a40f2f958c03a78c4447c5.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Летчик-космонавт <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Vinogradov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Виноградов</a> прокомментировал заявление радиолюбителя Дмитрия Пашкова об обнаружении передачи данных с секретного объекта, оставленного на орбите китайским космическим кораблем.По его словам, перехватить сигнал с секретного спутника невозможно, а мужчина просто решил таким способом заявить о себе.Собеседник отметил, что любительская радиоаппаратура способна перехватывать лишь телефонные сигналы или радиостанции.Ранее Пашков рассказал РИА Новости, что обнаружил передачу данных с секретного объекта, оставленного на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого прошел в начале сентября. После его полета американские военные обнаружили на орбите с минимальной высотой 332 километра и максимальной — 348 километров неизвестный объект, который обозначили номером 46395 (2020-063G).
https://ria.ru/20200425/1570552993.html
Астрономическим инструментам сегодняшних любителей позавидуют вчерашние профессионалы.
35
Если все нынешние космонавты такие "специалисты", то мне становится как-то печально за будущее отечественной космонавтики...
17
6
россия
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576771560_284:0:3000:2037_1400x0_80_0_0_ff73a168e95c0b1932ffe3166e2d4572.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, павел виноградов, космос - риа наука, китай

Космонавт оценил сообщения о "перехвате" радиолюбителем сигнала с орбиты

13:53 14.09.2020 (обновлено: 16:34 14.09.2020)
7378
© AP Photo / Andy WongСтарт ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" c космодрома Цзюцюань, КНР
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© AP Photo / Andy Wong
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Летчик-космонавт Павел Виноградов прокомментировал заявление радиолюбителя Дмитрия Пашкова об обнаружении передачи данных с секретного объекта, оставленного на орбите китайским космическим кораблем.
По его словам, перехватить сигнал с секретного спутника невозможно, а мужчина просто решил таким способом заявить о себе.

"Я думаю, что такие спутники работают на частотах, недоступных радиолюбителям. Как он определил, что это китайский спутник?" — сказал Виноградов в комментарии "Звезде".

Собеседник отметил, что любительская радиоаппаратура способна перехватывать лишь телефонные сигналы или радиостанции.
Ранее Пашков рассказал РИА Новости, что обнаружил передачу данных с секретного объекта, оставленного на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого прошел в начале сентября. После его полета американские военные обнаружили на орбите с минимальной высотой 332 километра и максимальной — 348 километров неизвестный объект, который обозначили номером 46395 (2020-063G).
Вид на Землю из космоса - РИА Новости, 1920, 25.04.2020
25 апреля, 09:17
Российский радиолюбитель заявил, что поймал сигнал с иранского спутника
331366218
Обсудить 6
РИА НаукаРоссияПавел ВиноградовКосмос - РИА НаукаКитай
Популярные комментарии
Астрономическим инструментам сегодняшних любителей позавидуют вчерашние профессионалы.
14 сентября, 14:00
Роман ЖарковРоман Жарков
2541023
Если все нынешние космонавты такие "специалисты", то мне становится как-то печально за будущее отечественной космонавтики...
14 сентября, 15:36
VersuMVersuM
1200041
Рекомендуем
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга
Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах
Новая модель беспроводных наушников AirPods
Пользователи Сети высмеяли таможню США, задержавшую "подделку" от Apple
Планета Венера
Ученые нашли признаки жизни на Венере
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Раскрыто меню Ефремова в СИЗО
Алена Водонаева
Водонаева назвала мужчин без собственного жилья "бездомными собаками"
Президент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона
Тяжелый случай: США хотят запретить покупать нефть из России
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
"Золотая жила" Украины может стать для нее смертным приговором
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Кадры протестов в Ланкастере
В Пенсильвании вспыхнули протесты после убийства мужчины полицейским
Российский диджей mr. Basic
Умер избитый в Крыму диджей
Гаубица XM2001 Crusader
США в разы сократили время удара по России
Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Поставки американского газа в Европу рухнули
Работник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Омский врач прокомментировал данные о повторном анализе проб Навального
Даниил Фасеев
"Мог не вмешиваться": подросток погиб в драке, защищая девушку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике
03:12Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Ученые предъявят доказательства возникновения жизни до формирования Земли
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
Лента новостейМолния