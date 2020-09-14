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https://ria.ru/20200914/peregovory-1577234770.html
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
Общение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проходило с глазу на глаз, лидеры обсуждали двусторонние связи,... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T20:09
2020-09-14T20:09
россия
михаил мишустин
александр лукашенко
дмитрий песков
москва
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Общение президентов России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> проходило с глазу на глаз, лидеры обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."В <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> завершились переговоры президентов Путина и Лукашенко. Они фактически сидели вдвоем и вели беседу на протяжении почти четырех часов. Общение было с глазу на глаз", - заявил Песков по итогам переговоров в Сочи.Он напомнил, что этой встрече предшествовали достаточно обстоятельные переговоры российских и белорусских делегаций: <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> посещал премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>, из Белоруссии в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> также приезжали делегации по линии различных ведомств."Поэтому президенты, собственно, основывали свой разговор на скрупулёзно проделанной работе по линии двух сторон. Конечно, в первую очередь обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию", - рассказал представитель Кремля.
https://ria.ru/20200914/putin-lukashenko-1577228937.html
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россия
москва
минск
белоруссия
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россия, михаил мишустин, александр лукашенко, дмитрий песков, москва, минск, белоруссия, в мире

Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко

20:09 14.09.2020
5374
© РИА Новости / RIA Kremlin Pool / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / RIA Kremlin Pool
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Общение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проходило с глазу на глаз, лидеры обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Сочи завершились переговоры президентов Путина и Лукашенко. Они фактически сидели вдвоем и вели беседу на протяжении почти четырех часов. Общение было с глазу на глаз", - заявил Песков по итогам переговоров в Сочи.
Он напомнил, что этой встрече предшествовали достаточно обстоятельные переговоры российских и белорусских делегаций: Минск посещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, из Белоруссии в Москву также приезжали делегации по линии различных ведомств.
"Поэтому президенты, собственно, основывали свой разговор на скрупулёзно проделанной работе по линии двух сторон. Конечно, в первую очередь обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию", - рассказал представитель Кремля.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 18:45
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97210415
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РоссияМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковМоскваМинскБелоруссияВ мире
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