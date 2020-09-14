https://ria.ru/20200914/peregovory-1577234770.html
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
Общение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проходило с глазу на глаз, лидеры обсуждали двусторонние связи,... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T20:09
2020-09-14T20:09
2020-09-14T20:09
россия
михаил мишустин
александр лукашенко
дмитрий песков
москва
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577229321_36:46:1169:683_1400x0_80_0_0_67a54f624f616075b812e38136b35e4c.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Общение президентов России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> проходило с глазу на глаз, лидеры обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."В <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> завершились переговоры президентов Путина и Лукашенко. Они фактически сидели вдвоем и вели беседу на протяжении почти четырех часов. Общение было с глазу на глаз", - заявил Песков по итогам переговоров в Сочи.Он напомнил, что этой встрече предшествовали достаточно обстоятельные переговоры российских и белорусских делегаций: <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> посещал премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>, из Белоруссии в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> также приезжали делегации по линии различных ведомств."Поэтому президенты, собственно, основывали свой разговор на скрупулёзно проделанной работе по линии двух сторон. Конечно, в первую очередь обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию", - рассказал представитель Кремля.
https://ria.ru/20200914/putin-lukashenko-1577228937.html
1
россия
москва
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577229321_136:25:1013:683_1400x0_80_0_0_25d0dcb0c05a3c9fccc734681ef5cdc9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, александр лукашенко, дмитрий песков, москва, минск, белоруссия, в мире