https://ria.ru/20200914/peregovory-1577234770.html

Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко

Общение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проходило с глазу на глаз, лидеры обсуждали двусторонние связи,... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T20:09

2020-09-14T20:09

2020-09-14T20:09

россия

михаил мишустин

александр лукашенко

дмитрий песков

москва

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Общение президентов России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> проходило с глазу на глаз, лидеры обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."В <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> завершились переговоры президентов Путина и Лукашенко. Они фактически сидели вдвоем и вели беседу на протяжении почти четырех часов. Общение было с глазу на глаз", - заявил Песков по итогам переговоров в Сочи.Он напомнил, что этой встрече предшествовали достаточно обстоятельные переговоры российских и белорусских делегаций: <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> посещал премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>, из Белоруссии в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> также приезжали делегации по линии различных ведомств."Поэтому президенты, собственно, основывали свой разговор на скрупулёзно проделанной работе по линии двух сторон. Конечно, в первую очередь обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию", - рассказал представитель Кремля.

https://ria.ru/20200914/putin-lukashenko-1577228937.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, александр лукашенко, дмитрий песков, москва, минск, белоруссия, в мире