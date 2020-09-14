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https://ria.ru/20200914/peredachka-1577196987.html
Сестра Ефремова рассказала о "передачках" актеру в СИЗО
Старшая сестра Михаила Ефремова Анастасия в интервью "СтарХит" рассказала, что актер уже получил первую "передачку" в СИЗО. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T10:27
2020-09-14T11:07
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Старшая сестра <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> Анастасия в интервью "<a href="https://www.starhit.ru/novosti/sestra-mihaila-efremova-ob-otnoshenii-k-pashaevu-peredachkah-bratu-i-dalneyshih-deystviyah-semi-220871/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СтарХит</a>" рассказала, что актер уже получил первую "передачку" в СИЗО.По словам собеседницы издания, продукты передал друг артиста Евгений Митта, поскольку он живет недалеко от пенитенциарного учреждения. Она уточнила, что всего осужденный может получить не более 30 килограммов продуктов в месяц.Она отметила, что свидания с Ефремовым пока разрешены только его адвокатам. Артисту также можно присылать почтовые и электронные письма.На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.Смертельное ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на своем джипе выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>. В результате аварии он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
https://ria.ru/20200913/okhlobystin-1577174468.html
https://ria.ru/20200912/efremov-1577123669.html
Надоели вы со своим Ефремовым! Пусть сидит как все.
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Сестра Ефремова рассказала о "передачках" актеру в СИЗО

10:27 14.09.2020 (обновлено: 11:07 14.09.2020)
6739
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Старшая сестра Михаила Ефремова Анастасия в интервью "СтарХит" рассказала, что актер уже получил первую "передачку" в СИЗО.
По словам собеседницы издания, продукты передал друг артиста Евгений Митта, поскольку он живет недалеко от пенитенциарного учреждения. Она уточнила, что всего осужденный может получить не более 30 килограммов продуктов в месяц.

"И Женя такой скрупулезный, сообщил, что он собрал на три (килограмма. — Прим. ред.): чай, сахар, сигареты, халву, колбасу. Все должно быть магазинное, в упаковке, даже с чеками. Поэтому осталось 27", — сказала женщина.

Она отметила, что свидания с Ефремовым пока разрешены только его адвокатам. Артисту также можно присылать почтовые и электронные письма.
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
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На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
Смертельное ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на своем джипе выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. В результате аварии он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Надоели вы со своим Ефремовым! Пусть сидит как все.
14 сентября, 10:39
Арсений НовиковАрсений Новиков
2400102
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