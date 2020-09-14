Сестра Ефремова рассказала о "передачках" актеру в СИЗО
10:27 14.09.2020 (обновлено: 11:07 14.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Старшая сестра Михаила Ефремова Анастасия в интервью "СтарХит" рассказала, что актер уже получил первую "передачку" в СИЗО.
По словам собеседницы издания, продукты передал друг артиста Евгений Митта, поскольку он живет недалеко от пенитенциарного учреждения. Она уточнила, что всего осужденный может получить не более 30 килограммов продуктов в месяц.
"И Женя такой скрупулезный, сообщил, что он собрал на три (килограмма. — Прим. ред.): чай, сахар, сигареты, халву, колбасу. Все должно быть магазинное, в упаковке, даже с чеками. Поэтому осталось 27", — сказала женщина.
Она отметила, что свидания с Ефремовым пока разрешены только его адвокатам. Артисту также можно присылать почтовые и электронные письма.
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На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
Смертельное ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на своем джипе выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. В результате аварии он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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