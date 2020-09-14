https://ria.ru/20200914/pasler-1577218360.html
Паслер: наказы избирателей должны исполняться
Важно, чтобы наказы избирателей были приняты к исполнению, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:43
2020-09-14T15:43
2020-09-14T15:43
оренбургская область
денис паслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155364/27/1553642706_0:106:1243:805_1400x0_80_0_0_0d2cd6a3076f326ccaee4432db62cc2e.jpg
<strong>ОРЕНБУРГ, 14 сен- РИА Новости</strong>. Важно, чтобы наказы избирателей были приняты к исполнению, заявил губернатор Оренбургской области <a href="https://ria.ru/person_Denis_Pasler" target="_blank">Денис Паслер</a>.В качестве примера одного из проектов губернатор назвал программу по комплексному развитию сельских территорий. "Сегодня регион - среди лидеров по числу выданных кредитов, но потребность в хорошем жилье на селе у оренбуржцев значительно выше. У нас много семей, которые занимаются сельским хозяйством. Региональный Минсельхоз и главы должны помочь людям воспользоваться возможностью получить выгодный кредит. Особенно это касается молодежи, для них вопрос собственного жилья – главный", -сказал Паслер. По данным пресс-службы областного правительства, всего одобрены 1 565 кредитов на сумму 3,53 миллиарда рублей. Больше всего желающих воспользоваться льготной ипотекой в Оренбургском районе, где уже выдано 318 кредитов.
https://ria.ru/20200903/blagoustroystvo-1576671159.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155364/27/1553642706_0:0:1243:933_1400x0_80_0_0_90fcb04639cdc6c701febe0dd33ff5aa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер
ОРЕНБУРГ, 14 сен- РИА Новости
. Важно, чтобы наказы избирателей были приняты к исполнению, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер
.
"Выборы быстро забудутся – начнется обычная работа. И жители ждут выполнения предвыборных программ. Важно, чтобы наказы избирателей были приняты к исполнению, чтобы доверие ко всем уровням власти было максимально высоким, а все проекты были реализованы качественно и в срок", - сказал глава региона, комментируя прошедшее в Оренбуржье голосование по выборам депутатов городских, районных и сельских советов, глав муниципальных образований и дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Оренбургской области.
В качестве примера одного из проектов губернатор назвал программу по комплексному развитию сельских территорий.
"Сегодня регион - среди лидеров по числу выданных кредитов, но потребность в хорошем жилье на селе у оренбуржцев значительно выше. У нас много семей, которые занимаются сельским хозяйством. Региональный Минсельхоз и главы должны помочь людям воспользоваться возможностью получить выгодный кредит. Особенно это касается молодежи, для них вопрос собственного жилья – главный", -сказал Паслер.
По данным пресс-службы областного правительства, всего одобрены 1 565 кредитов на сумму 3,53 миллиарда рублей. Больше всего желающих воспользоваться льготной ипотекой в Оренбургском районе, где уже выдано 318 кредитов.