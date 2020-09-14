https://ria.ru/20200914/pasler-1577218360.html

Паслер: наказы избирателей должны исполняться

Важно, чтобы наказы избирателей были приняты к исполнению, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:43

2020-09-14T15:43

2020-09-14T15:43

оренбургская область

денис паслер

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<strong>ОРЕНБУРГ, 14 сен- РИА Новости</strong>. Важно, чтобы наказы избирателей были приняты к исполнению, заявил губернатор Оренбургской области <a href="https://ria.ru/person_Denis_Pasler" target="_blank">Денис Паслер</a>.В качестве примера одного из проектов губернатор назвал программу по комплексному развитию сельских территорий. "Сегодня регион - среди лидеров по числу выданных кредитов, но потребность в хорошем жилье на селе у оренбуржцев значительно выше. У нас много семей, которые занимаются сельским хозяйством. Региональный Минсельхоз и главы должны помочь людям воспользоваться возможностью получить выгодный кредит. Особенно это касается молодежи, для них вопрос собственного жилья – главный", -сказал Паслер. По данным пресс-службы областного правительства, всего одобрены 1 565 кредитов на сумму 3,53 миллиарда рублей. Больше всего желающих воспользоваться льготной ипотекой в Оренбургском районе, где уже выдано 318 кредитов.

https://ria.ru/20200903/blagoustroystvo-1576671159.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер