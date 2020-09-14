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Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20200914/pasler-1577218360.html
Паслер: наказы избирателей должны исполняться
Важно, чтобы наказы избирателей были приняты к исполнению, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:43
2020-09-14T15:43
оренбургская область
денис паслер
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<strong>ОРЕНБУРГ, 14 сен- РИА Новости</strong>. Важно, чтобы наказы избирателей были приняты к исполнению, заявил губернатор Оренбургской области <a href="https://ria.ru/person_Denis_Pasler" target="_blank">Денис Паслер</a>.В качестве примера одного из проектов губернатор назвал программу по комплексному развитию сельских территорий. "Сегодня регион - среди лидеров по числу выданных кредитов, но потребность в хорошем жилье на селе у оренбуржцев значительно выше. У нас много семей, которые занимаются сельским хозяйством. Региональный Минсельхоз и главы должны помочь людям воспользоваться возможностью получить выгодный кредит. Особенно это касается молодежи, для них вопрос собственного жилья – главный", -сказал Паслер. По данным пресс-службы областного правительства, всего одобрены 1 565 кредитов на сумму 3,53 миллиарда рублей. Больше всего желающих воспользоваться льготной ипотекой в Оренбургском районе, где уже выдано 318 кредитов.
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денис паслер

Паслер: наказы избирателей должны исполняться

15:43 14.09.2020
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© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской областиВрио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
ОРЕНБУРГ, 14 сен- РИА Новости. Важно, чтобы наказы избирателей были приняты к исполнению, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"Выборы быстро забудутся – начнется обычная работа. И жители ждут выполнения предвыборных программ. Важно, чтобы наказы избирателей были приняты к исполнению, чтобы доверие ко всем уровням власти было максимально высоким, а все проекты были реализованы качественно и в срок", - сказал глава региона, комментируя прошедшее в Оренбуржье голосование по выборам депутатов городских, районных и сельских советов, глав муниципальных образований и дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Оренбургской области.
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В качестве примера одного из проектов губернатор назвал программу по комплексному развитию сельских территорий.
"Сегодня регион - среди лидеров по числу выданных кредитов, но потребность в хорошем жилье на селе у оренбуржцев значительно выше. У нас много семей, которые занимаются сельским хозяйством. Региональный Минсельхоз и главы должны помочь людям воспользоваться возможностью получить выгодный кредит. Особенно это касается молодежи, для них вопрос собственного жилья – главный", -сказал Паслер.
По данным пресс-службы областного правительства, всего одобрены 1 565 кредитов на сумму 3,53 миллиарда рублей. Больше всего желающих воспользоваться льготной ипотекой в Оренбургском районе, где уже выдано 318 кредитов.
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Оренбургская областьДенис Паслер
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