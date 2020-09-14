Пашаев рассказал, как познакомился с Ефремовым
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "Собеседнику" рассказал, как познакомился с подзащитным.
По его словам, с актером их свел близкий друг Ефремова.
"У одной девушки было два любовника. Один из ее любовников – мой близкий друг, другой любовник – друг Ефремова, тоже очень известный актер", - сказал собеседник издания.
Через некоторое время женщина захотела избавиться от одного из любовников и подала на него в суд. Пашаев отметил, что у в тот момент у него были компрометирующие видеозаписи на друга Ефремова, однако он не стал их публиковать из-за моральных принципов.
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"Близкий друг, очень известный актер. Я его перед любовницей опозорил жутко. Он, дурак, не понимает, что это моя работа. Об этом никто не знал, я и сейчас не называю имена", - заключил адвокат.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
Смертельное ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на своем джипе выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. В результате аварии он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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