https://ria.ru/20200914/pashaev-1577223615.html

Пашаев рассказал, как познакомился с Ефремовым

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "Собеседнику" рассказал, как познакомился с подзащитным. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:48

2020-09-14T16:48

2020-09-14T16:48

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> в интервью "<a href="https://sobesednik.ru/obshchestvo/20200913-u-menya-odin-hozyain-pashaev-r" target="_blank" rel="nofollow noopener">Собеседнику</a>" рассказал, как познакомился с подзащитным.По его словам, с актером их свел близкий друг Ефремова.Через некоторое время женщина захотела избавиться от одного из любовников и подала на него в суд. Пашаев отметил, что у в тот момент у него были компрометирующие видеозаписи на друга Ефремова, однако он не стал их публиковать из-за моральных принципов.На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.Смертельное ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на своем джипе выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>. В результате аварии он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

https://ria.ru/20200913/pashaev-1577156092.html

https://ria.ru/20200913/okhlobystin-1577174468.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия