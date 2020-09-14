https://ria.ru/20200914/pashaev-1577193332.html

Пашаев объяснил жесткий приговор Ефремову

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил жесткий приговор актеру по делу о смертельном ДТП в Москве. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T09:06

2020-09-14T09:06

2020-09-14T10:05

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

собеседник

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="https://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank">Эльман Пашаев </a>объяснил жесткий приговор актеру по делу о смертельном ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Юрист возмутился заявлениям, что именно из-за него артист получил восемь лет заключения. По мнению Пашаева, суд был необъективен по отношению к его клиенту."Пресненский суд судил не обыкновенного человека, а Ефремова. И точка!" — заявил Пашаев в интервью "<a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Собеседнику</a>".Адвокат пояснил, что у следователя, который занимался делом актера, есть другое дело по ДТП, в результате которого погибли два человека, однако виновный там не был знаменитостью. Пашаев отметил, что в этом случае смог решить вопрос с потерпевшим, и, возможно, добиться условного срока.Он подчеркнул, что изучая документы по делу Ефремова, обнаружил очень много нарушений как в экспертизе, так и процессуально. По мнению юриста, "есть все шансы" отменить приговор в кассационной инстанции, а также в Верховном суде.На этой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.

https://ria.ru/20200913/okhlobystin-1577174468.html

Лысый Кучерявый "По мнению юриста, сейчас "есть все шансы" отменить приговор в кассационной инстанции, а так же в Верховном суде." Лучше не надо, а то ещё добавят. 36

lyuda.terenteva.55 Ничего жёсткого. Пусть не придумывает. Всё согласно статьи. До 12 лет. Так что ещё и не дотянул по полной. 31

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, собеседник , москва, происшествия