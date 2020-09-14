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https://ria.ru/20200914/pashaev-1577193332.html
Пашаев объяснил жесткий приговор Ефремову
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил жесткий приговор актеру по делу о смертельном ДТП в Москве. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T09:06
2020-09-14T10:05
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
собеседник
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="https://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank">Эльман Пашаев </a>объяснил жесткий приговор актеру по делу о смертельном ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Юрист возмутился заявлениям, что именно из-за него артист получил восемь лет заключения. По мнению Пашаева, суд был необъективен по отношению к его клиенту."Пресненский суд судил не обыкновенного человека, а Ефремова. И точка!" — заявил Пашаев в интервью "<a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Собеседнику</a>".Адвокат пояснил, что у следователя, который занимался делом актера, есть другое дело по ДТП, в результате которого погибли два человека, однако виновный там не был знаменитостью. Пашаев отметил, что в этом случае смог решить вопрос с потерпевшим, и, возможно, добиться условного срока.Он подчеркнул, что изучая документы по делу Ефремова, обнаружил очень много нарушений как в экспертизе, так и процессуально. По мнению юриста, "есть все шансы" отменить приговор в кассационной инстанции, а также в Верховном суде.На этой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
https://ria.ru/20200913/okhlobystin-1577174468.html
"По мнению юриста, сейчас "есть все шансы" отменить приговор в кассационной инстанции, а так же в Верховном суде." Лучше не надо, а то ещё добавят.
36
Ничего жёсткого. Пусть не придумывает. Всё согласно статьи. До 12 лет. Так что ещё и не дотянул по полной.
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РИА Новости
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, собеседник , москва, происшествия

Пашаев объяснил жесткий приговор Ефремову

09:06 14.09.2020 (обновлено: 10:05 14.09.2020)
20833
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил жесткий приговор актеру по делу о смертельном ДТП в Москве.
Юрист возмутился заявлениям, что именно из-за него артист получил восемь лет заключения. По мнению Пашаева, суд был необъективен по отношению к его клиенту.
"Пресненский суд судил не обыкновенного человека, а Ефремова. И точка!" — заявил Пашаев в интервью "Собеседнику".
Адвокат пояснил, что у следователя, который занимался делом актера, есть другое дело по ДТП, в результате которого погибли два человека, однако виновный там не был знаменитостью. Пашаев отметил, что в этом случае смог решить вопрос с потерпевшим, и, возможно, добиться условного срока.
Он подчеркнул, что изучая документы по делу Ефремова, обнаружил очень много нарушений как в экспертизе, так и процессуально. По мнению юриста, "есть все шансы" отменить приговор в кассационной инстанции, а также в Верховном суде.
На этой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина Сергей Захаров, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
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Обсудить 45
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовСобеседникМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
"По мнению юриста, сейчас "есть все шансы" отменить приговор в кассационной инстанции, а так же в Верховном суде." Лучше не надо, а то ещё добавят.
14 сентября, 09:10
ЛКЛысый Кучерявый
17160102
Ничего жёсткого. Пусть не придумывает. Всё согласно статьи. До 12 лет. Так что ещё и не дотянул по полной.
14 сентября, 09:21
lyuda.terenteva.55lyuda.terenteva.55
2710003
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