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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200914/pandemiya-1577196582.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 29 миллионов
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 29 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T10:17
2020-09-14T10:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавирусом</a> нового типа в мире превысило 29 миллионов, сообщает <a href="https://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa" target="_blank">университет Джонса Хопкинса</a>, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета на 10:13 мск, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 29 006 033. Скончались 924 105 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 19,6 миллиона заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 29 миллионов

10:17 14.09.2020 (обновлено: 10:22 14.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Экспресс-тестирование на COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 29 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета на 10:13 мск, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 29 006 033. Скончались 924 105 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 19,6 миллиона заболевших.
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 23:58Распространение нового коронавируса
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
161200
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаОбщество
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