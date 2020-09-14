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https://ria.ru/20200914/otkaz-1577234700.html
Ефремову предрекли тяжелые последствия отказа от алкоголя в тюрьме
Отказ от алкоголя во время тюремного заключения может обернуться для Михаила Ефремова тяжелыми последствиями, заявила нарколог Инна Зражевская. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T20:08
2020-09-14T21:55
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Отказ от алкоголя во время тюремного заключения может обернуться для <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> тяжелыми последствиями, заявила нарколог Инна Зражевская."В чем опасность, когда резко человек лишается алкоголя. Есть такое понятие, как синдром отмены, он может быть осложненный или неосложненный", — заявила она в эфире передачи "Звезды сошлись" на телеканале <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank" data-auto="true">НТВ</a>.В первом случае у человека начинается ломка. Во время осложненного синдрома отмены может случиться эпиприступ, потеря сознания, судороги. В пожилом возрасте возможно обострение ишемической болезни."К тому же человек злоупотреблял таблетированными препаратами и психоактивными веществами. Скорее всего, у Михаила Олеговича полинаркомания", — предположила нарколог. На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил к восьми годам колонии общего режима.Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", водитель которого <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> на следующий день скончался в больнице от полученных травм.Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
https://ria.ru/20200914/efremov-1577190291.html
https://ria.ru/20200913/khamatova-1577159114.html
Так я не понял, нам надо порадоваться за него - пить бросит, человеком ста... хотя нет, уже не станет! Или каждую неделю бутыль самогона ему разрешить.., ну исключительно в лечебных целях)
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РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремову предрекли тяжелые последствия отказа от алкоголя в тюрьме

20:08 14.09.2020 (обновлено: 21:55 14.09.2020)
7040
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Отказ от алкоголя во время тюремного заключения может обернуться для Михаила Ефремова тяжелыми последствиями, заявила нарколог Инна Зражевская.
"В чем опасность, когда резко человек лишается алкоголя. Есть такое понятие, как синдром отмены, он может быть осложненный или неосложненный", — заявила она в эфире передачи "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.
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В первом случае у человека начинается ломка. Во время осложненного синдрома отмены может случиться эпиприступ, потеря сознания, судороги. В пожилом возрасте возможно обострение ишемической болезни.
"К тому же человек злоупотреблял таблетированными препаратами и психоактивными веществами. Скорее всего, у Михаила Олеговича полинаркомания", — предположила нарколог.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил к восьми годам колонии общего режима.
Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", водитель которого Сергей Захаров на следующий день скончался в больнице от полученных травм.
Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Так я не понял, нам надо порадоваться за него - пить бросит, человеком ста... хотя нет, уже не станет! Или каждую неделю бутыль самогона ему разрешить.., ну исключительно в лечебных целях)
14 сентября, 20:12
ДмитрийДмитрий
280100
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