https://ria.ru/20200914/otkaz-1577234700.html

Ефремову предрекли тяжелые последствия отказа от алкоголя в тюрьме

Отказ от алкоголя во время тюремного заключения может обернуться для Михаила Ефремова тяжелыми последствиями, заявила нарколог Инна Зражевская. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T20:08

2020-09-14T20:08

2020-09-14T21:55

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Отказ от алкоголя во время тюремного заключения может обернуться для <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> тяжелыми последствиями, заявила нарколог Инна Зражевская."В чем опасность, когда резко человек лишается алкоголя. Есть такое понятие, как синдром отмены, он может быть осложненный или неосложненный", — заявила она в эфире передачи "Звезды сошлись" на телеканале <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank" data-auto="true">НТВ</a>.В первом случае у человека начинается ломка. Во время осложненного синдрома отмены может случиться эпиприступ, потеря сознания, судороги. В пожилом возрасте возможно обострение ишемической болезни."К тому же человек злоупотреблял таблетированными препаратами и психоактивными веществами. Скорее всего, у Михаила Олеговича полинаркомания", — предположила нарколог. На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил к восьми годам колонии общего режима.Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", водитель которого <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> на следующий день скончался в больнице от полученных травм.Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.

https://ria.ru/20200914/efremov-1577190291.html

https://ria.ru/20200913/khamatova-1577159114.html

Дмитрий Так я не понял, нам надо порадоваться за него - пить бросит, человеком ста... хотя нет, уже не станет! Или каждую неделю бутыль самогона ему разрешить.., ну исключительно в лечебных целях) 11

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия