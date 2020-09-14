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В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики, заявили... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T08:53
2020-09-14T08:53
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости.</strong> Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской Народной Республики</a>, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (<a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a>).Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские силовики в воскресенье нарушили перемирие, открыв огонь по позициям республики у линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>."За 13 сентября со стороны вооруженных формирований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> зафиксирован один обстрел", - отметил собеседник агентства.Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из гранатомета в направлении подконтрольного ЛНР села Желобок.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20200910/pozhar-1577063538.html
донбасс
луганская народная республика
украина
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков

08:53 14.09.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские силовики в воскресенье нарушили перемирие, открыв огонь по позициям республики у линии соприкосновения в Донбассе.
"За 13 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из гранатомета в направлении подконтрольного ЛНР села Желобок.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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