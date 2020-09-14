https://ria.ru/20200914/norilsk-1577206815.html

Прокуратура утвердила обвинение экс-мэру Норильска из-за разлива топлива

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы Норильска по делу о разливе нефтепродуктов на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК",... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:55

2020-09-14T12:55

2020-09-14T12:55

разлив дизельного топлива в норильске

новости - экология

норильский никель

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

генеральная прокуратура рф

красноярский край

норильск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильска</a> по делу о разливе нефтепродуктов на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "<a href="https://ria.ru/organization_Norilskijj_nikel" target="_blank">Норильский никель</a>"), сообщает пресс-служба ведомства.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.Отмечается, что, получив информацию о произошедшем, в нарушение требований законодательства, регламентирующего порядок действий при наступлении чрезвычайной ситуации, глава города "в течение двух дней не принимал мер, направленных на организацию аварийно-восстановительных и других неотложных работ" для локализации разлива нефтепродуктов и минимизации их воздействия на окружающую среду."Неисполнение им своих должностных обязанностей привело к существенному увеличению вреда, нанесенного окружающей среде. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Норильский городской суд <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200807/1575503648.html

красноярский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, новости - экология, норильский никель, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), генеральная прокуратура рф, красноярский край, норильск, происшествия