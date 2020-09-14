Прокуратура утвердила обвинение экс-мэру Норильска из-за разлива топлива
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Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы Норильска по делу о разливе нефтепродуктов на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель"), сообщает пресс-служба ведомства.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Норильска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, получив информацию о произошедшем, в нарушение требований законодательства, регламентирующего порядок действий при наступлении чрезвычайной ситуации, глава города "в течение двух дней не принимал мер, направленных на организацию аварийно-восстановительных и других неотложных работ" для локализации разлива нефтепродуктов и минимизации их воздействия на окружающую среду.
"Неисполнение им своих должностных обязанностей привело к существенному увеличению вреда, нанесенного окружающей среде. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Норильский городской суд Красноярского края для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.
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