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Прокуратура утвердила обвинение экс-мэру Норильска из-за разлива топлива
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы Норильска по делу о разливе нефтепродуктов на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК",... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:55
2020-09-14T12:55
разлив дизельного топлива в норильске
новости - экология
норильский никель
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
генеральная прокуратура рф
красноярский край
норильск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильска</a> по делу о разливе нефтепродуктов на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "<a href="https://ria.ru/organization_Norilskijj_nikel" target="_blank">Норильский никель</a>"), сообщает пресс-служба ведомства.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.Отмечается, что, получив информацию о произошедшем, в нарушение требований законодательства, регламентирующего порядок действий при наступлении чрезвычайной ситуации, глава города "в течение двух дней не принимал мер, направленных на организацию аварийно-восстановительных и других неотложных работ" для локализации разлива нефтепродуктов и минимизации их воздействия на окружающую среду."Неисполнение им своих должностных обязанностей привело к существенному увеличению вреда, нанесенного окружающей среде. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Норильский городской суд <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200807/1575503648.html
красноярский край
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разлив дизельного топлива в норильске, новости - экология, норильский никель, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), генеральная прокуратура рф, красноярский край, норильск, происшествия

Прокуратура утвердила обвинение экс-мэру Норильска из-за разлива топлива

12:55 14.09.2020
1597
Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Место разлива топлива в Норильске
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы Норильска по делу о разливе нефтепродуктов на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель"), сообщает пресс-служба ведомства.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.

"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Норильска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, получив информацию о произошедшем, в нарушение требований законодательства, регламентирующего порядок действий при наступлении чрезвычайной ситуации, глава города "в течение двух дней не принимал мер, направленных на организацию аварийно-восстановительных и других неотложных работ" для локализации разлива нефтепродуктов и минимизации их воздействия на окружающую среду.
"Неисполнение им своих должностных обязанностей привело к существенному увеличению вреда, нанесенного окружающей среде. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Норильский городской суд Красноярского края для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 18:26
В Норильске устранили последствия нового разлива нефтяной смеси
1441001
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Разлив дизельного топлива в НорильскеНовости - ЭкологияНорильский никельФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Генеральная прокуратура РФКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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