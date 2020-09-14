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https://ria.ru/20200914/nikitin-1576973054.html
Биография Александра Никитина
Александр Валерьевич Никитин родился 26 апреля 1976 года в городе Мичуринске Тамбовской области. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:00
2020-09-14T16:00
александр никитин
мичуринск
справки
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Александр Валерьевич Никитин <a href="https://www.tambov.gov.ru/head/nikitin.html" target="_blank">родился 26 апреля 1976 года</a> в городе Мичуринске Тамбовской области.В 1998 году с отличием окончил Мичуринский государственный аграрный университет. Доктор экономических наук (2008). Профессор.Трудовую деятельность начал в 2000 году консультантом по финансово-экономическим вопросам фонда поддержки аграрной реформы и сельского развития РФ.В 2003-2004 годах – начальник управления страхования сельскохозяйственных рисков Открытого страхового акционерного общества (ОСАО) "Россия".С 2004 года по 2009 год – проректор по экономике и инновациям Мичуринского государственного аграрного университета.С 2009 года по 2011 год – ректор Мичуринского государственного аграрного университета.В 2010 году был избран депутатом Мичуринского городского Совета депутатов IV созыва.В марте 2011 года избран депутатом, председателем Тамбовской областной Думы V созыва. 25 мая 2015 года <a href="http://ria.ru/politics/20150525/1066384773.html" target="_blank">назначен</a> временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области. 13 сентября 2015 года <a href="https://ria.ru/20150923/1276988873.html" target="_blank">избран</a> главой администрации Тамбовской области. По итогам выборов получил поддержку 85,47% избирателей. 23 сентября официально вступил в должность главы администрации Тамбовской области.<a href="https://er.ru/persons/supreme_council/" target="_blank">Член Высшего совета партии</a> "Единая Россия".<a href="https://tambov.er.ru/persons/2419/" target="_blank">С марта 2020 года</a> – исполняющий полномочия секретаря Тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия", <a href="https://www.tambov.gov.ru/news/gubernator-aleksandr-nikitin-izbran-sekretarem-regionalnogo-otdeleniya-edinoj-rossii.html" target="_blank">с июня 2020 года</a> – секретарь Тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия". Член общественной <a href="http://www.agroeconomist.ru/reestr.phtml" target="_blank">организации</a> "Российское общественное объединение (Ассоциация) экономистов-аграрников". <a href="https://www.kommersant.ru/doc/2734044" target="_blank">Почетный работник</a> высшего профессионального образования Российской Федерации.Имеет ведомственные и общественные награды.Обладатель двух грантов Российского фонда фундаментальных исследований: по государственной поддержке страхования агропромышленного комплекса России и по закономерностям инновационной деятельности в сельском хозяйстве.Женат, двое сыновей и дочь.Сумма задекларированного дохода за 2019 год – <a href="https://www.tambov.gov.ru/gmspk/ugsknr/okr/profit/2019-god.html" target="_blank">3,369 миллиона рублей</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
мичуринск
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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александр никитин, мичуринск, справки

Биография Александра Никитина

16:00 14.09.2020
52
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
Александр Валерьевич Никитин родился 26 апреля 1976 года в городе Мичуринске Тамбовской области.
В 1998 году с отличием окончил Мичуринский государственный аграрный университет. Доктор экономических наук (2008). Профессор.
Трудовую деятельность начал в 2000 году консультантом по финансово-экономическим вопросам фонда поддержки аграрной реформы и сельского развития РФ.
В 2003-2004 годах – начальник управления страхования сельскохозяйственных рисков Открытого страхового акционерного общества (ОСАО) "Россия".
С 2004 года по 2009 год – проректор по экономике и инновациям Мичуринского государственного аграрного университета.
С 2009 года по 2011 год – ректор Мичуринского государственного аграрного университета.
В 2010 году был избран депутатом Мичуринского городского Совета депутатов IV созыва.
В марте 2011 года избран депутатом, председателем Тамбовской областной Думы V созыва.
25 мая 2015 года назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области.
13 сентября 2015 года избран главой администрации Тамбовской области. По итогам выборов получил поддержку 85,47% избирателей. 23 сентября официально вступил в должность главы администрации Тамбовской области.
Член Высшего совета партии "Единая Россия".
С марта 2020 года – исполняющий полномочия секретаря Тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия", с июня 2020 года – секретарь Тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия".
Член общественной организации "Российское общественное объединение (Ассоциация) экономистов-аграрников".
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.
Имеет ведомственные и общественные награды.
Обладатель двух грантов Российского фонда фундаментальных исследований: по государственной поддержке страхования агропромышленного комплекса России и по закономерностям инновационной деятельности в сельском хозяйстве.
Женат, двое сыновей и дочь.
Сумма задекларированного дохода за 2019 год – 3,369 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Александр НикитинМичуринскСправки
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