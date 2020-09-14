https://ria.ru/20200914/nevesta-1577190112.html
Невеста погибла во время свидания на глазах возлюбленного
В Кении 31-летняя женщина трагически погибла во время романтического свидания со своим женихом, об этом сообщает местное издание The Standard. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T06:01
2020-09-14T06:01
2020-09-14T10:42
кения
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Kenya/" target="_blank" data-auto="true">Кении</a> 31-летняя женщина трагически погибла во время романтического свидания со своим женихом, об этом сообщает местное издание <a href="https://www.standardmedia.co.ke/" target="_blank">The Standard</a>.Инцидент произошел в округе Нанди на западе страны. Возлюбленные решили устроить пикник возле водопада Чепкиит, при этом погибшая Доркас Джепкемои Чумба решила устроить фотосессию.В разгар фотографирования женщина, позируя перед женихом Бенджамином Казунгу, случайно поскользнулась и упала в воду."Это был худший момент в моей жизни. Картина того, как она беспомощно тонет в воде, а мои попытки спасти ее тщетны, разбивает мое сердце еще больше", — заявил мужчина.Ранее в городе Вэньчжоу на востоке Китая несколько человек погибли на съемках собственной свадьбы. Жениха и невесту смыло в море 2 сентября, когда они хотели сделать снимки на рифе. Вместе с ними волна унесла фотографа и визажиста. Впоследствии девушку и визажиста нашли мертвыми, фотограф числится пропавшим.
https://ria.ru/20200909/nevesta-1577002124.html
Иван Чугайнов
Хватит жесть всякую выискивать на просторах сети. Давайте уж лучше рекомендации эксперта про то, как есть помидоры или чего там не было ещё.
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кения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кения, в мире
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
В Кении
31-летняя женщина трагически погибла во время романтического свидания со своим женихом, об этом сообщает местное издание The Standard
.
Инцидент произошел в округе Нанди на западе страны. Возлюбленные решили устроить пикник возле водопада Чепкиит, при этом погибшая Доркас Джепкемои Чумба решила устроить фотосессию.
В разгар фотографирования женщина, позируя перед женихом Бенджамином Казунгу, случайно поскользнулась и упала в воду.
"Это был худший момент в моей жизни. Картина того, как она беспомощно тонет в воде, а мои попытки спасти ее тщетны, разбивает мое сердце еще больше", — заявил мужчина.
Ранее в городе Вэньчжоу на востоке Китая несколько человек погибли на съемках собственной свадьбы. Жениха и невесту смыло в море 2 сентября, когда они хотели сделать снимки на рифе. Вместе с ними волна унесла фотографа и визажиста. Впоследствии девушку и визажиста нашли мертвыми, фотограф числится пропавшим.