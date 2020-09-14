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https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577224995.html
Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным перешел рамки разумного
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные партнеры в ситуации с Алексеем Навальным перешли все рамки разумного. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T17:10
2020-09-14T17:57
госпитализация алексея навального
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявил, что западные партнеры в ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> перешли все рамки разумного.Министр добавил, что у России в настоящее время нет каких-либо законных оснований заводить уголовное дело по инциденту с Навальным. По его словам, чтобы возбудить такое дело, нельзя верить на слово, должны быть соблюдены определенные процедуры.Лавров пояснил, что соблюдению таких процедур была посвящена доследственная проверка, которую начали сразу после инцидента. Он напомнил, что в этой связи еще 27 августа российская Генпрокуратура запросила правовую помощь у германской стороны.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. Омские врачи, обследовав пациента, назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, что вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало причиной такого состояния, пока не ясно, но каких-либо ядов в крови и моче Навального найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже власти Германии сообщили, что эти выводы были подтверждены лабораториями <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, в ОЗХО параллельно по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> осуществляется свое исследование.В Кремле заявляли, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах. Пресс-секретарь президента <u><a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a></u> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие откроют и де-юре.Как сообщила немецкая клиника Charite, где лечится Навальный, пациенту стало лучше, он вышел из искусственной комы и может дышать без аппарата ИВЛ.
https://ria.ru/20200914/germaniya-1577226544.html
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577218681.html
Рамки разумного перешла Россия, своим решением отправившая Навального в германское логово!
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Крылатая фраза Лаврова подойдёт к этой ситуации :) Введите в поисковике)
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, в мире

Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным перешел рамки разумного

17:10 14.09.2020 (обновлено: 17:57 14.09.2020)
13689
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные партнеры в ситуации с Алексеем Навальным перешли все рамки разумного.

"По сути дела, от нас сейчас требуют "признаться". Нас спрашивают: вы что, не верите немецким специалистам Бундесвера? Как такое может быть? Их выводы подтверждены французами и шведами. Что, им тоже не верите?" - сказал министр в интервью RTVI.

Министр добавил, что у России в настоящее время нет каких-либо законных оснований заводить уголовное дело по инциденту с Навальным. По его словам, чтобы возбудить такое дело, нельзя верить на слово, должны быть соблюдены определенные процедуры.
Лавров пояснил, что соблюдению таких процедур была посвящена доследственная проверка, которую начали сразу после инцидента. Он напомнил, что в этой связи еще 27 августа российская Генпрокуратура запросила правовую помощь у германской стороны.
Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 17:30
Немецкий МИД посоветовал России обратиться в ОЗХО по ситуации с Навальным
Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. Омские врачи, обследовав пациента, назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, что вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало причиной такого состояния, пока не ясно, но каких-либо ядов в крови и моче Навального найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже власти Германии сообщили, что эти выводы были подтверждены лабораториями Швеции и Франции, в ОЗХО параллельно по запросу Берлина осуществляется свое исследование.
В Кремле заявляли, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие откроют и де-юре.
Как сообщила немецкая клиника Charite, где лечится Навальный, пациенту стало лучше, он вышел из искусственной комы и может дышать без аппарата ИВЛ.
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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3341224728
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйВ мире
Популярные комментарии
Рамки разумного перешла Россия, своим решением отправившая Навального в германское логово!
14 сентября, 17:17
Von StirlizVon Stirliz
20211163
Крылатая фраза Лаврова подойдёт к этой ситуации :) Введите в поисковике)
14 сентября, 17:11
Джек из ТениДжек из Тени
46600012
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