https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577224995.html

Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным перешел рамки разумного

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные партнеры в ситуации с Алексеем Навальным перешли все рамки разумного. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T17:10

2020-09-14T17:10

2020-09-14T17:57

госпитализация алексея навального

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577086931_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_102b798ec1d54d217157b801d0a07b76.jpg

<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявил, что западные партнеры в ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> перешли все рамки разумного.Министр добавил, что у России в настоящее время нет каких-либо законных оснований заводить уголовное дело по инциденту с Навальным. По его словам, чтобы возбудить такое дело, нельзя верить на слово, должны быть соблюдены определенные процедуры.Лавров пояснил, что соблюдению таких процедур была посвящена доследственная проверка, которую начали сразу после инцидента. Он напомнил, что в этой связи еще 27 августа российская Генпрокуратура запросила правовую помощь у германской стороны.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. Омские врачи, обследовав пациента, назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, что вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало причиной такого состояния, пока не ясно, но каких-либо ядов в крови и моче Навального найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже власти Германии сообщили, что эти выводы были подтверждены лабораториями <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, в ОЗХО параллельно по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> осуществляется свое исследование.В Кремле заявляли, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах. Пресс-секретарь президента <u><a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a></u> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие откроют и де-юре.Как сообщила немецкая клиника Charite, где лечится Навальный, пациенту стало лучше, он вышел из искусственной комы и может дышать без аппарата ИВЛ.

https://ria.ru/20200914/germaniya-1577226544.html

https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577218681.html

Von Stirliz Рамки разумного перешла Россия, своим решением отправившая Навального в германское логово! 88

Джек из Тени Крылатая фраза Лаврова подойдёт к этой ситуации :) Введите в поисковике) 64

24

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, в мире