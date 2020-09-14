https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577224359.html

Правительство ФРГ сообщило о начале анализа ОЗХО проб Навального

ФРГ привлекла Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для проверки анализов проб Алексея Навального. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T17:00

2020-09-14T17:00

2020-09-14T17:00

госпитализация алексея навального

мария адебар

штеффен зайберт

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

мид германии

швеция

москва

берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> ФРГ привлекла Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для проверки анализов проб <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> сообщили, что специалисты ОЗХО взяли образцы и направили их для исследования в "референтные лаборатории" с целью независимой перепроверки данных, полученных в ФРГ.Как заявило федеральное правительство, специальные лаборатории во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> провели повторные исследования проб Навального и подтвердили отравление веществом, принадлежащем к группе "Новичок".Как уточнила представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_mariya-adebar/" target="_blank" data-auto="true">Мария Адебар</a>, специалисты ОЗХО взяли пробы "самостоятельно" и начинают процесс по статье VIII 38 (е) Конвенции о запрещении химического оружия.Статья регламентирует работу Технического секретариата ОЗХО. Согласно документу, организация "оказывает техническую помощь" странам-участницам и проводит оценку "списочных и несписочных химикатов".В свою очередь, официальный представитель немецкого правительства <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> "продвинулся на шаг вперед" в работе со специалистами <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организации по запрещению химического оружия</a>.При этом он подчеркнул, что Берлин не будет уточнять, какие лаборатории Франции и Швеции проводили проверку данных по делу Навального."Я не могу дать здесь какую-то информацию, которая выходит за пределы того заявления, которое мы сделали. Это специальные лаборатории", — заявил Зайберт, отвечая на вопрос, идет речь о частных, военных или медицинских лабораториях.Госпитализация НавальногоАлексея Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Местные врачи по итогам обследований назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Пока неясно, что стало причиной этого, однако ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли.Позднее Навального перевезли самолетом в ФРГ. В начале сентября правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В этой связи в Кремле заявили, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах, а МИД отметил, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос.По последней информации, Навальный пришел в себя, его состояние улучшается, пациента отключили от аппарата ИВЛ.

https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577219924.html

https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577217974.html

https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577218681.html

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швеция

москва

берлин (город)

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