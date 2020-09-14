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https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577224359.html
Правительство ФРГ сообщило о начале анализа ОЗХО проб Навального
ФРГ привлекла Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для проверки анализов проб Алексея Навального. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T17:00
2020-09-14T17:00
госпитализация алексея навального
мария адебар
штеффен зайберт
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
мид германии
швеция
москва
берлин (город)
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> ФРГ привлекла Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для проверки анализов проб <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> сообщили, что специалисты ОЗХО взяли образцы и направили их для исследования в "референтные лаборатории" с целью независимой перепроверки данных, полученных в ФРГ.Как заявило федеральное правительство, специальные лаборатории во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> провели повторные исследования проб Навального и подтвердили отравление веществом, принадлежащем к группе "Новичок".Как уточнила представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_mariya-adebar/" target="_blank" data-auto="true">Мария Адебар</a>, специалисты ОЗХО взяли пробы "самостоятельно" и начинают процесс по статье VIII 38 (е) Конвенции о запрещении химического оружия.Статья регламентирует работу Технического секретариата ОЗХО. Согласно документу, организация "оказывает техническую помощь" странам-участницам и проводит оценку "списочных и несписочных химикатов".В свою очередь, официальный представитель немецкого правительства <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> "продвинулся на шаг вперед" в работе со специалистами <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организации по запрещению химического оружия</a>.При этом он подчеркнул, что Берлин не будет уточнять, какие лаборатории Франции и Швеции проводили проверку данных по делу Навального."Я не могу дать здесь какую-то информацию, которая выходит за пределы того заявления, которое мы сделали. Это специальные лаборатории", — заявил Зайберт, отвечая на вопрос, идет речь о частных, военных или медицинских лабораториях.Госпитализация НавальногоАлексея Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Местные врачи по итогам обследований назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Пока неясно, что стало причиной этого, однако ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли.Позднее Навального перевезли самолетом в ФРГ. В начале сентября правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В этой связи в Кремле заявили, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах, а МИД отметил, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос.По последней информации, Навальный пришел в себя, его состояние улучшается, пациента отключили от аппарата ИВЛ.
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577219924.html
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577217974.html
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госпитализация алексея навального, мария адебар, штеффен зайберт, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, мид германии, швеция, москва, берлин (город), в мире

Правительство ФРГ сообщило о начале анализа ОЗХО проб Навального

17:00 14.09.2020
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. ФРГ привлекла Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для проверки анализов проб Алексея Навального.
Власти Германии сообщили, что специалисты ОЗХО взяли образцы и направили их для исследования в "референтные лаборатории" с целью независимой перепроверки данных, полученных в ФРГ.
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Как заявило федеральное правительство, специальные лаборатории во Франции и Швеции провели повторные исследования проб Навального и подтвердили отравление веществом, принадлежащем к группе "Новичок".
"Теперь имеются результаты этих проверок в специальных лабораториях Франции и Швеции, и они доказывают немецкие данные", — подчеркивается в релизе.
Как уточнила представитель МИД Германии Мария Адебар, специалисты ОЗХО взяли пробы "самостоятельно" и начинают процесс по статье VIII 38 (е) Конвенции о запрещении химического оружия.
Статья регламентирует работу Технического секретариата ОЗХО. Согласно документу, организация "оказывает техническую помощь" странам-участницам и проводит оценку "списочных и несписочных химикатов".
В свою очередь, официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что Берлин "продвинулся на шаг вперед" в работе со специалистами Организации по запрещению химического оружия.
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"Мы в тесном контакте с ОЗХО с того момента, когда получили несомненные результаты специальной лаборатории бундесвера. А теперь это продвинулось на один шаг вперед", — сказал Зайберт на брифинге в понедельник.
При этом он подчеркнул, что Берлин не будет уточнять, какие лаборатории Франции и Швеции проводили проверку данных по делу Навального.
"Я не могу дать здесь какую-то информацию, которая выходит за пределы того заявления, которое мы сделали. Это специальные лаборатории", — заявил Зайберт, отвечая на вопрос, идет речь о частных, военных или медицинских лабораториях.

Госпитализация Навального

Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Местные врачи по итогам обследований назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Пока неясно, что стало причиной этого, однако ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли.
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Позднее Навального перевезли самолетом в ФРГ. В начале сентября правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В этой связи в Кремле заявили, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах, а МИД отметил, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос.
По последней информации, Навальный пришел в себя, его состояние улучшается, пациента отключили от аппарата ИВЛ.
11810320
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Госпитализация Алексея НавальногоМария АдебарШтеффен ЗайбертОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйМИД ГерманииШвецияМоскваБерлин (город)В мире
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