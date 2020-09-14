Германия отказалась уточнять, какие лаборатории изучили пробы Навального
14:12 14.09.2020 (обновлено: 15:56 14.09.2020)
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БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости. Правительство Германии не будет уточнять, какие лаборатории Франции и Швеции проводили проверку данных российского блогера Алексея Навального, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Я не могу дать здесь какую-то информацию, которая выходит за пределы того заявления, которое мы сделали. Это специальные лаборатории", - заявил он, отвечая на вопрос, идет ли речь о частных, военных или медицинских лабораториях.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.