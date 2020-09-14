https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577211094.html

Германия отказалась уточнять, какие лаборатории изучили пробы Навального

Правительство Германии не будет уточнять, какие лаборатории Франции и Швеции проводили проверку данных российского блогера Алексея Навального, заявил... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T14:12

2020-09-14T14:12

2020-09-14T15:56

штеффен зайберт

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

дмитрий песков

германия

происшествия

политика

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<strong>БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости.</strong> Правительство Германии не будет уточнять, какие лаборатории Франции и Швеции проводили проверку данных российского блогера <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a>, заявил официальный представитель кабмина ФРГ <a href="https://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert" target="_blank">Штеффен Зайберт</a>.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577199943.html

nnn uuu Ну ладно, отравили немцы, американцы, британцы и та девчонка, которая уехала из России. Дальше что? Кремль будет вводить санкции или просто губами шлепать? 20

Иван Широн Ну чисто американский сценарий. Док-ва есть, но они секретны. Верьте нам на слово. И прочий бред. Уже столько лет на пресс конференциях в США такое говорили. Теперь и немцы по той же методичке. 16

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штеффен зайберт, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, германия, происшествия, политика