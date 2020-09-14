https://ria.ru/20200914/musor-1577218563.html
Более 800 сбросов строительного мусора пресекли в Подмосковье
Более 800 несанкционированных сбросов строительного мусора на контейнерные площадки пресекли сотрудники Госадмтехнадзора Московской области с июля текущего... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:47
2020-09-14T15:47
2020-09-14T15:47
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московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Более 800 несанкционированных сбросов строительного мусора на контейнерные площадки пресекли сотрудники Госадмтехнадзора <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> с июля текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. "С начала июля инспекторами Госадмтехнадзора проведено 1776 таких мероприятий в 59 муниципальных образованиях региона. В ходе действий сотрудников надзорного органа был предотвращен сброс более 2,5 тысяч кубометров мусора", — говорится в сообщении. Как добавили в пресс-службе ведомства, по итогам мероприятий возбуждено 576 административных дел, привлечено к ответственности 521 лицо.
https://ria.ru/20200831/musor-1576536105.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)