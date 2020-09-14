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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200914/monakhi-1577233750.html
Можно ли лишить человека монашеских обетов, это разве не пожизненно?
Вопрос возник после того, как узнал, что Екатеринбургская епархия намерена лишить монашества тех насельниц из монастыря Сергия (Романова), которые отказались... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T19:56
2020-09-14T19:56
религия и мировоззрение
схимонах сергий (николай романов)
ваш вопрос духовенству - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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<em>Вопрос возник после того, как узнал, что Екатеринбургская епархия намерена лишить монашества тех насельниц из монастыря Сергия (Романова), которые отказались покидать монастырь. А можно ли лишить человека монашеских обетов, монашество - это разве не пожизненно? Сергей, 42 года, Москва</em><strong>Отвечает представитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш):</strong>- Это верно, однако бывает, к большому сожалению, что монахи и монахини своей волей оставляют монашескую дорогу и уходят с неё прочь. "Положение о монастырях и монашествующих", принятое Архиерейским Собором Русской православной церкви, содержит в этой связи особый раздел. В таком случае Церковь, в лице епархиального архиерея и церковного суда, выносит соответствующее определение: Церковь не столько "лишает монашества", сколько свидетельствует об утрате неким лицом своего монашеского чина.Именно это и происходит в данном случае. Бессовестное и непростительное неподчинение монахов и монахинь своему правящему архиерею (послушание которому, согласно определению IV Вселенского собора, составляет сердцевину монашеской жизни) и присоединение к безбожной антицерковной тоталитарной секте бесспорно доказывает печальный факт оставления монашества.
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РИА Новости
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схимонах сергий (николай романов), ваш вопрос духовенству - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Можно ли лишить человека монашеских обетов, это разве не пожизненно?

19:56 14.09.2020
115
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМонахини на территории Среднеуральского женского монастыря
Монахини на территории Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Вопрос возник после того, как узнал, что Екатеринбургская епархия намерена лишить монашества тех насельниц из монастыря Сергия (Романова), которые отказались покидать монастырь. А можно ли лишить человека монашеских обетов, монашество - это разве не пожизненно? Сергей, 42 года, Москва
Отвечает представитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш):
- Это верно, однако бывает, к большому сожалению, что монахи и монахини своей волей оставляют монашескую дорогу и уходят с неё прочь. "Положение о монастырях и монашествующих", принятое Архиерейским Собором Русской православной церкви, содержит в этой связи особый раздел. В таком случае Церковь, в лице епархиального архиерея и церковного суда, выносит соответствующее определение: Церковь не столько "лишает монашества", сколько свидетельствует об утрате неким лицом своего монашеского чина.
Именно это и происходит в данном случае. Бессовестное и непростительное неподчинение монахов и монахинь своему правящему архиерею (послушание которому, согласно определению IV Вселенского собора, составляет сердцевину монашеской жизни) и присоединение к безбожной антицерковной тоталитарной секте бесспорно доказывает печальный факт оставления монашества.
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Религия и мировоззрениеСхимонах Сергий (Николай Романов)Ваш вопрос духовенству - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
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