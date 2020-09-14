https://ria.ru/20200914/monakhi-1577233750.html

Можно ли лишить человека монашеских обетов, это разве не пожизненно?

Вопрос возник после того, как узнал, что Екатеринбургская епархия намерена лишить монашества тех насельниц из монастыря Сергия (Романова), которые отказались... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T19:56

2020-09-14T19:56

2020-09-14T19:56

религия и мировоззрение

схимонах сергий (николай романов)

ваш вопрос духовенству - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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<em>Вопрос возник после того, как узнал, что Екатеринбургская епархия намерена лишить монашества тех насельниц из монастыря Сергия (Романова), которые отказались покидать монастырь. А можно ли лишить человека монашеских обетов, монашество - это разве не пожизненно? Сергей, 42 года, Москва</em><strong>Отвечает представитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш):</strong>- Это верно, однако бывает, к большому сожалению, что монахи и монахини своей волей оставляют монашескую дорогу и уходят с неё прочь. "Положение о монастырях и монашествующих", принятое Архиерейским Собором Русской православной церкви, содержит в этой связи особый раздел. В таком случае Церковь, в лице епархиального архиерея и церковного суда, выносит соответствующее определение: Церковь не столько "лишает монашества", сколько свидетельствует об утрате неким лицом своего монашеского чина.Именно это и происходит в данном случае. Бессовестное и непростительное неподчинение монахов и монахинь своему правящему архиерею (послушание которому, согласно определению IV Вселенского собора, составляет сердцевину монашеской жизни) и присоединение к безбожной антицерковной тоталитарной секте бесспорно доказывает печальный факт оставления монашества.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

схимонах сергий (николай романов), ваш вопрос духовенству - религия и мировоззрение, русская православная церковь